Як війна вплинула на обіг зброї в Україні? Чи бути закону про зброю та що він передбачає

Закон Про обіг цивільної вогнепальної зброї — тривала та багатостраждальна історія. За весь період незалежності України Верховна Рада ніяк не могла затвердити жоден законопроект. Але все змінилося 23 лютого, коли на порозі з’явився ворог. У першому читанні ухвалили версію законопроекту Про обіг зброї від МВС.

Зараз уже до другого читання готується нова ітерація. Головне нововведення — дозвіл цивільним купувати пістолети. Починаючи з 1998 року, українці мали право купувати карабіни, рушниці (гладкоствольні та нарізні).

Після ухвалення нового закону легальними для цивільних стануть і пістолети, наприклад, Глок. На відміну від того ж карабіна, пістолети зручніші, легші та універсальніші у використанні.

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Та менший розмір зовсім не означає меншу відповідальність. Стріляти з пістолета також треба вчитися та бажано перед тим, як його купувати.

Зброя, як і автомобіль, предмет підвищеної небезпеки. Їздити треба навчитися. Так і тут! — каже тренер з практичної стрільби Сергій Львович.

Відповідно до чинного законодавства, українці можуть придбати мисливські карабіни та рушниці, щоб використовувати їх для полювання, спортивних змагань або самозахисту. Гладкоствольні — після досягнення 21 року, нарізні — від 25 років.

Додатково треба пройти медичну комісію та обов’язковий інструктаж. Довідку на носіння та зберігання вже отримують у поліції. Окремі категорії мають право на володіння травматичною зброєю.

Навіть з такими обмеженнями, за офіційними даними, в українців на руках понад 1 млн одиниць зареєстрованої зброї. Незареєстрованої, особливо з початком російської агресії, стало значно більше. Тож це питання треба врегулювати.

Які зміни будуть у новому законі Про обіг зброї

Одним із головних пунктів нового закону Про обіг зброї є дозвіл на придбання саме бойових пістолетів. Проте, згідно з останньою версією проекту, носити з собою їх не можна. Тільки зберігати вдома та використовувати в разі загрози життю.

На думку Асоціації власників зброї, це знецінює саму ідею володіння зброєю для самозахисту. Адже головна функція коротких стволів — швидке використання в разі нападу на вулиці.

— Мати короткоствольну зброю і тримати її вдома — це ніби мати машину та їздити тільки у дворі та в гаражі. Треба ставити крапку у цьому питанні.

Громадяни заслуговують право здійснювати самозахист з необхідними інструментами, тобто короткоствольною зброєю, — каже голова Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють: остаточне рішення щодо носіння короткоствольної зброї ще не ухвалено. Звісно, МВС наполягає на домашньому зберіганні пістолетів, але цей пункт вирішуватимуть у дискусії народні обранці. Тож якою саме буде остаточна версія законопроекту, залишається питанням.

— Ми висловили нашу позицію: вона передбачає те, що це можливо для захисту будинку. Стосовно носіння зброї, ми вважаємо, що є надто великі ризики, треба йти до цього поступово, — висловив думку міністр МВС Денис Монастирський.

Крім цього, закон забезпечить роботу нового реєстру зброї та має збалансувати судову систему щодо правил самозахисту. Тобто тепер людині буде простіше довести свою правоту, якщо вона використала зброю проти нападника.

Щодо легалізації зброї в Україні тривають довгі дискусії з різними думками. Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чи готове травмоване війною суспільство до легалізації зброї.

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