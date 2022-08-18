Как война повлияла на оборот оружия в Украине? Быть ли закону об оружии и что он предусматривает

Закон Об обороте гражданского огнестрельного оружия — длительная и многострадальная история. За весь период независимости Украины Верховная Рада никак не могла утвердить ни один законопроект. Но все изменилось 23 февраля, когда на пороге появился враг. В первом чтении приняли версию законопроекта Об обороте оружия от МВД.

Сейчас уже ко второму чтению готовится новая итерация. Главное нововведение — разрешение гражданским покупать пистолеты. Начиная с 1998 года, украинцы имели право покупать карабины, ружья (гладкоствольные и нарезные).

После принятия нового закона легальными для гражданских станут и пистолеты, например, Глок. В отличие от того же карабина, пистолеты более удобны, более легкие и универсальные в использовании.

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Но меньший размер совсем не означает меньшей ответственности. Стрелять из пистолета нужно учиться, и желательно перед тем, как его покупать.

Оружие, как и автомобиль, является предметом повышенной опасности. Ездить нужно научиться. Так и здесь! — говорит тренер по практической стрельбе Сергей Львович.

Согласно действующему законодательству, украинцы могут купить охотничьи карабины и ружья, чтобы использовать их для охоты, спортивных соревнований или самозащиты. Гладкоствольные — при достижении 21 года, нарезные — от 25 лет.

Дополнительно необходимо пройти медицинскую комиссию и обязательный инструктаж. Справку на ношение и хранение оружия уже получают в полиции. Отдельные категории имеют право на владение травматическим оружием.

Даже с такими ограничениями, по официальным данным, у украинцев на руках более миллиона единиц зарегистрированного оружия. Незарегистрированного, особенно с началом российской агрессии, стало в разы больше. Так что этот вопрос нужно урегулировать.

Какие изменения будут в новом законе Об обороте оружия

Одним из главных пунктов нового закона Об обороте оружия является разрешение на приобретение боевых пистолетов. Однако, согласно последней версии проекта, носить с собой их нельзя. Только хранить дома и использовать в случае угрозы жизни.

По мнению Ассоциации владельцев оружия, это обесценивает саму идею владения оружием для самозащиты. Ведь главная функция коротких стволов — быстрое использование в случае нападения на улице.

— Иметь короткоствольное оружие и держать его дома — это как иметь машину и ездить только во дворе и в гараже. Надо ставить точку в этом вопросе.

Граждане заслуживают право осуществлять самозащиту с необходимыми инструментами, то есть короткоствольным оружием, — говорит председатель Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

В Министерстве внутренних дел уверяют: окончательное решение о ношении короткоствольного оружия еще не принято. Конечно, МВД настаивает на домашнем хранении пистолетов, но этот пункт будут решаться в дискуссии народными избранниками. Поэтому какой именно будет окончательная версия законопроекта, остается вопросом.

— Мы высказали нашу позицию: она предполагает, что это возможно для защиты дома. Относительно ношения оружия мы считаем, что есть слишком большие риски, нужно идти к этому постепенно, — высказал мнение министр МВД Денис Монастырский.

Кроме этого, закон обеспечит работу нового реестра оружия и должен сбалансировать судебную систему относительно правил самозащиты. То есть теперь человеку будет проще доказать свою правоту, если он использовал оружие против нападающего.

Относительно легализации оружия в Украине продолжаются долгие дискуссии с разными мнениями. Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, готово ли травмированное войной общество к легализации оружия.

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