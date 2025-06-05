15 миллионов семьям тех, хто погиб в плену: Верховная Рада обновляет механизм выплат

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13168, который обеспечит выплаты семьям военных, погибших в плену, независимо от причины смерти. Это решение может помочь семьям, которым приходилось годами бороться за свое право на помощь в судах.

Рассказываем, что предусматривает новый документ и почему он важен для тысяч украинских семей!

Что меняется для семей тех, кто погиб в плену

Семьи тех военнослужащих, которые умерли в плену, наконец-то смогут получать гарантированную государственную помощь — 15 миллионов гривен, независимо от того, что именно стало причиной смерти.

До этого момента законодательство содержало правовой пробел: если обстоятельства смерти были невыясненными или не подтвержденными как боевые, семья могла остаться без выплат. Это вынуждало близких самостоятельно проходить через сложные судебные процессы.

Расширение сроков для раненых

В документе предусмотрено еще одно важное изменение — увеличение срока для подачи документов на пособие в случае ранения или болезни. Если военный не получил инвалидность, но получил повреждение во время службы, теперь у него будет год после увольнения, чтобы оформить выплаты. Ранее этот срок составлял всего три месяца.

Помощь в зависимости от прожиточного минимума

Также обновлен механизм начисления денежной помощи в случаях потери трудоспособности. Выплаты будут зависеть от прожиточного минимума на 1 января года, когда человеку установлена инвалидность. Это позволит учитывать актуальные экономические условия и потенциально увеличит размер помощи.

Цели на будущее

Сейчас законопроект принят только в первом чтении. Для окончательного утверждения его должны еще рассмотреть во втором чтении и проголосовать в целом.

В Верховной Раде отметили, что изменения направлены на усиление социальной защиты военных и устранение правовой неопределенности, которая до сих пор мешала многим семьям получить надлежащую поддержку.

Ранее мы рассказывали, как получить социальные выплаты, если военный пропал без вести.

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