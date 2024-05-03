Теперь на равных! Парни и девушки вместе будут изучать предмет Захист України

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 11092 Об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, который предлагает изучать в школах Захист України (предмет Защита Украины — ред.) как парням, так и девушкам.
Главная цель закона — усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки. За принятие законопроекта проголосовал 291 депутат. Об этом сообщила депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.
Инициировал проект депутат от партии Слуга народа Роман Грищук. Соответствующий закон позволит парням и девушкам на равных изучать предмет. Начальная общевойсковая подготовка по проекту закона будет начинаться с 10 класса и выше:
— Это важная инициатива для страны, о которой говорили еще с 2014 года, которую пытались внедрять, в частности, ветераны войны. Они понимали, что АТО и ООС не будут продолжаться вечно и необходимо готовить население, молодое поколение к большой войне с московитами, — сказал депутат.
В настоящее время предмет Захист України, который находится в школьной программе еще с советских времен, и по советской традиции к этому предмету применены дискриминационные нормы по полу и гендеру, — отмечает Ирина Геращенко.
В настоящее время предмет Захист України, который находится в школьной программе еще с советских времен, и по советской традиции к этому предмету применены дискриминационные нормы по полу и гендеру, — отмечает Ирина Геращенко.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он будет способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
После принятия закона парни и девушки на равных будут учиться обращаться с оружием и тактической медициной. Программа предмета будет утверждена Министерством образования по согласованию с Министерством обороны.
Предмет будут преподавать в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, высшего образования для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений.
От умения управлять дронами и беспилотниками на фронте зависит много процессов. Поэтому украинские школьники будут учиться управлять БПЛА на уроках Захист України.
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