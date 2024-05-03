Теперь на равных! Парни и девушки вместе будут изучать предмет Захист України

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 11092 Об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки, который предлагает изучать в школах Захист України (предмет Защита Украины — ред.) как парням, так и девушкам.

Главная цель закона — усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки. За принятие законопроекта проголосовал 291 депутат. Об этом сообщила депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

Захист України для парней и девушек совместно: что известно о проекте закона 11092

Инициировал проект депутат от партии Слуга народа Роман Грищук. Соответствующий закон позволит парням и девушкам на равных изучать предмет. Начальная общевойсковая подготовка по проекту закона будет начинаться с 10 класса и выше:

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— Это важная инициатива для страны, о которой говорили еще с 2014 года, которую пытались внедрять, в частности, ветераны войны. Они понимали, что АТО и ООС не будут продолжаться вечно и необходимо готовить население, молодое поколение к большой войне с московитами, — сказал депутат.

В настоящее время предмет Захист України, который находится в школьной программе еще с советских времен, и по советской традиции к этому предмету применены дискриминационные нормы по полу и гендеру, — отмечает Ирина Геращенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он будет способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

После принятия закона парни и девушки на равных будут учиться обращаться с оружием и тактической медициной. Программа предмета будет утверждена Министерством образования по согласованию с Министерством обороны.

Предмет будут преподавать в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, высшего образования для учащихся старших классов школ и студентов профессионально-технических учебных заведений.

От умения управлять дронами и беспилотниками на фронте зависит много процессов. Поэтому украинские школьники будут учиться управлять БПЛА на уроках Захист України.

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