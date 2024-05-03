Відтепер на рівних! Хлопці та дівчата разом вивчатимуть предмет Захист України

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 11092 Про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки, який пропонує вивчати у школах Захист України як хлопцям, так і дівчатам.

Головна мета закону — удосконалити систему початкової загальновійськової підготовки. За ухвалення законопроекту проголосував 291 депутат. Про це повідомила депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

Захист України як для хлопців, так і для дівчат: що відомо про проект закону 11092

Ініціював проект депутат від партії Слуга народу Роман Грищук. Відповідний закон дасть змогу дівчатам і хлопцям на рівних вивчати предмет. Початкова загальновійськова підготовка за проектом закону починатиметься з 10 класу і вище:

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— Це важлива ініціатива для країни, про яку говорили ще з 2014 року, і яку намагалися впроваджувати, зокрема, ветерани війни. Вони розуміли, що АТО та ООС не триватиме вічно і необхідно готувати населення, молоде покоління до великої війни з московитами, — написав депутат.

Натепер предмет Захист України, що є у шкільній програмі ще з радянських часів, і за радянською традицією до цього предмета застосовано дискримінаційні норми щодо статі й гендеру, — зазначає Ірина Геращенко.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

Після ухвалення закону хлопці та дівчата на рівних навчатимуться поводження зі зброєю та тактичній медицині. Програму предмета затвердить Міністерство освіти за погодженням з Міністерством оборони.

Предмет викладатимуть у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти для учнів старших класів шкіл та студентів професійно-технічних навчальних закладів.

Наразі від вміння керувати дронами та безпілотниками на фронті залежить багато процесів. Тож українські учні навчатимуться керування БпЛА на уроках захисту України.

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