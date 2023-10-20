На уроках Захист України школярів навчатимуть керувати БпЛА

У сучасній війні БпЛА стали відігравати надзвичайно важливу роль, адже дають можливість зберегти життя особового складу, вести розвідку в тилу ворога та наносити по ньому удари. І це лише невеликий перелік їх функцій.

А оскільки спеціалістів, які майстерно вміють управляти цією технікою, завжди буде потрібно більше, то Міністерство освіти та науки оголосило про оновлення шкільної дисципліни Захист України, повідомляє Армия.Inform. Тепер на уроках учні старших класів будуть навчатись керувати дронами.

Також у навчання планують включити основи тактичного мислення та розуміння простору.

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Після цього кожен учень матиме базові навички управління дронами та зможе за бажанням обрати свідомо військову чи цивільну спеціальність, яка потребуватиме відповідних вмінь. Крім того, школярі можуть також обрати потім спеціалізацію, яка допоможе у конструюванні чи модернізації дронів.

Генерал-майор Олександр Нестеренко розповідає, що разом з партнерами вже вдалось започаткувати цей проект із забезпечення та навчання вчителів Захисту України FPV БпЛА дронами, а декілька шкіл вже навіть отримали дрони.

Представники шкіл пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією сучасною технікою. Завдяки партнерам плануємо долучити ще ряд навчальних закладів освіти.

До речі, ми нещодавно розповідали, як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців.

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