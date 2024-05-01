С комендантским часом и патрулированием возле храмов: как будут праздновать Пасху 2024 в Киеве

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что на Пасху, 5 мая, не будут отменять комендантский час, а возле храмов будут патрулировать представители Национальной полиции и муниципальной охраны города.

Рассказываем другие подробности, как пройдет Пасха 2024 в Киеве.

Как пройдет празднование Пасхи в Киеве

Как сообщил глава КМВА, в столице Украины будут введены все необходимые меры безопасности. Поддерживать правопорядок во время богослужений будут представители Национальной полиции и сотрудники муниципальной охраны Киева.

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Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и Национальный заповедник Киево-Печерская лавра с целью недопущения провокаций, — говорится в заявлении.

Также возле церквей правоохранители будут помогать эвакуировать верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям в случае воздушных тревог.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

Сергей Попко отмечает, что на Пасху в Киеве 2024 комендантский час будет действовать без изменений с 00:00 до 05:00.

Он также призвал по возможности смотреть прямые трансляции богослужений онлайн во избежание скопления людей. Однако если верующие решат идти в храмы — помнить о собственной безопасности.

— Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает. Соблюдайте правила безопасности, — написал глава военной администрации Киева.

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