З комендантською годиною та патрулюванням біля храмів: як святкуватимуть Великдень 2024 у Києві

Голова Київської міської воєнної адміністрації Сергій Попко повідомив, що на Великдень, 5 травня, не скасовуватимуть комендантську годину, а біля храмів патрулюватимуть представники Національної поліції та муніципальної охорони міста.

Розповідаємо інші подробиці, як проходитиме Великдень 2024 у Києві.

Як проходитиме святкування Великодня у Києві

Як повідомив голова КМВА, у столиці Україні будуть залучені усі необхідні заходи безпеки. Підтримувати правопорядок під час богослужінь будуть представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва.

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Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян — храми, собори та Національний заповідник Києво-Печерська лавра з метою недопущення провокацій, — йдеться у заяві.

Також біля церков правоохоронці допомагатимуть евакуювати вірян та священнослужителів до найближчих укриттів у разі повітряних тривог.

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відстежуватимуть ситуацію в Києві для запобігання правопорушень.

Сергій Попко наголошує, що на Великдень у Києві 2024 року комендантська година діятиме без змін — з 00:00 до 05:00.

Він також закликав за можливості дивитися прямі трансляції богослужінь онлайн, щоб уникнути скупчення людей. Однак якщо віряни таки вирішать йти до храмів — пам’ятати про власну безпеку.

— Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає. Дотримуйтеся правил безпеки, — написав очільник воєнної адміністрації Києва.

Вже цього тижня відбудеться Страсна п’ятниця — згадування земних страждань Ісуса Христа. Читай, що не можна робити цього дня.

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