Страсна п’ятниця 2024: традиції та що не можна робити перед Великоднем

Наближається Великдень, а перед ним тиждень церковних свят. Одним із таких є Страсна п’ятниця.

Її назва походить від виразу “Страсті Христові” і вважається найсуворішим днем тижня. Саме в цей день, згідно з Євангелієм, Ісус був засуджений на страту та здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп’ятий.

Коли Страсна п’ятниця

Християни східного обряду святкують Великдень 5 травня, а отже Страсна п’ятниця припадає на 3 травня.

У християн західного обряду Великдень був 31 березня, відповідно і Страсна п’ятниця була 29 березня.

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Що не можна робити у Страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа, тож у цей день не можна робити будь-яку роботу: шити, різати, прибирати.

Також кажуть, що в цей день не можна випікати паски та фарбувати яйця.

Не можна також працювати на землі. Існують повір’я, якщо посіяти чи посадити рослину у цей день, то вона захворіє і не дасть плоду.

Також в цей день варто відмовитися від веселощів та розваги й не можна вживати алкоголь.

Що дозволяється робити у Страсну п’яницю

Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. За християнськими канонами не можна вживати їжу до виносу Плащаниці. І лише після цього можна випити води та з’їсти шматок хліба.

Цього дня також варто підтримувати дружню атмосферу в родині.

Можна відвідати церкву та принести додому 12 свічок.

Їх треба поставити вдома біля ікон та дати догоріти до кінця. Вважається, що ці свічки наповнять будинок сильною позитивною енергетикою і захистять родину від бід.

А перед Страсною п’ятницею йде Чистий четвер. Раніше ми розповідали про традиції Чистого четверга та коли його відзначають.

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