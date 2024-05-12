Так “Відновлення” есть или нет? Как происходит восстановление утраченного во время войны жилья по государственной программе

Полномасштабное вторжение породило проблемы в обществе, решать которые украинцы будут еще долго. По подсчетам Киевской Школы Экономики, только по состоянию на январь 2024 года в результате боевых действий и регулярных обстрелов количество поврежденных и разрушенных жилых домов составило более 250 тыс. зданий.

Для украинцев государство запустило программу по восстановлению єВідновлення, благодаря которой появились жилищные сертификаты для украинцев, что потеряли свой дом во время войны и могут приобрести новый на замену разрушенному.

Журналист Алена Павлюк из издания УП.Життя пообщалась с украинцами, которые пытались получить компенсацию за утраченное жилье, а также рассказала об основных трудностях, с какими те столкнулись. Мы рассказываем самое интересное тебе.

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Наталья Мазниченко до полномасштабного вторжения проживала в Буче в красивом четырехэтажном доме. Но война забрала у нее и любимого мужа, и собственный бизнес, и прекрасный дом. Это произошло во время оккупации Бучи.

Невестка Натальи была на восьмом месяце беременности, когда началось наступление россиян на Киев. Поэтому с рождением ребенка, семья не могла пойти в те модульные домики и вагончики, которые предлагали украинцам, потерявшим дом из-за войны.

Большой дом восстановлению не подлежал, потому что прилетело прямо в их двор. Все сбережения Натальи также оказались под руинами дома.

С подачей документов на восстановление дома помогла юрист. На дом выделили 4,6 млн грн. Начались работы: разрушенный дом снесли, начали возводить новый. Вот только тут начались проблемы: фундамент заливали просто на земле, на огороде, потом начали переделывать проект, а в итоге все работы прекратились.

Все пропали и трубку не берут. Кому не звони — все бесполезно. Только проектант поднял трубку. Говорит, что вроде бы нет денег, — рассказала женщина.

Из-за переживаний за дом, женщина на месяц загремела в больницу. Деньги на восстановление ее дома перебросили на другой объект, женщина подала в суд на подрядчика Нидком, который и должен был отстроить ее дом.

Другая семья, которая подала документы на программу єВідновлення — Анны Левченко из Тростянца. За месяц до начала большой войны они с мужем приобрели новое жилье, однако въехать в него не успели. Прямым попаданием в деревянную пристройку во дворе россияне уничтожили дом Анны.

— Крышу всю сняло, забор снесло, пластик от дома и спутниковая тарелка отлетели — были аж на соседском дворе. У нас была деревянная пристройка — ее полностью разбило. Удар пришелся именно по ней, в полу торчала ракета, — рассказала Анна.

Она подала заявку на программу восстановления сразу после эвакуации из Тростянца. Но пока ее одобрили, то большая часть ремонтных работ уже была сделана, в том числе и за счет благотворительных организаций.

Если бы мы полтора года ждали — уже бы нечего было делать, — подчеркнула Анна Левченко.

Сейчас ремонт уже завершен, они живут в своем доме. Комиссия, которая пришла оценивать состояние дома уже во время продолжавшегося ремонта, насчитала всего около 48 тыс. грн для завершения работ.

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Отказ на єВідновлення: что делать

О том, как подавать документы на программу єВідновлення и как происходит начисление средств, мы рассказывали тебе раньше. Однако что делать, если выплаты согласовали, а они не поступают?

Об этом УП.Жизнь рассказал юрист Ростислав Соботник.

Для начала эксперт советует подождать, ведь деньги начисляются по очереди, а счета Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры могут быть пустыми. Однако в случае бездействия или несогласия начислять средства, стоит обращаться в суд.

Если дело касается компенсации за поврежденное, а не уничтоженное жилье, тогда стоит писать жалобу в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации Украины.

На это у владельца есть пять дней с даты принятия решения или истечения срока для этого.

Так же Ростислав Соботник советует обращаться в органы, если ремонтные работы уже одобрены, но все никак не начнутся.

Если подрядчик не выполняет своих обязанностей, обращайся в:

Министерство цифровой трансформации с уведомлением об отсутствии работ;

суд, в частности с заявлением о взыскании задолженности по договору подряда;

правоохранительные органы с сообщением об уголовном правонарушении, в частности по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Также стоит сообщить Минцифры, чтобы такого подрядчика исключили из программы восстановления єВідновлення.

А когда и как можно получить средства по программе єВідновлення за уже сделанные ремонты, мы писали в нашем другом материале.

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