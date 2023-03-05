Психологическая помощь в любом месте и в любое время: онлайн-ресурсы для ментального здоровья

Война так или иначе пошатнула ментальное здоровье украинцев. Постоянные воздушные тревоги, ночные атаки россиян, попадания в гражданские объекты и трагические новости подавляют нас и заставляют беспокоиться за себя и окружение.
Иногда тревога и стресс накрывают с такой силой, что овладеть эмоциями практически невозможно. Если у тебя нет возможности обратиться к психологу или поговорить с близким человеком, тебе пригодятся чатботы и мобильные приложения для ментального здоровья.
Этот бот создали профессиональные психологи с многолетним опытом, оказывающие помощь людям в кризисных ситуациях.
Пользоваться им очень просто:
Весь этот процесс занимает около пяти минут. Но разработчики утверждают, что 67% пользователей сразу ощущают снижение эмоционального напряжения после выполнения этих упражнений.
Первая психологическая поддержка нужна людям, если стрессовая ситуация произошла недавно, а обратиться за помощью к специалисту нет возможности.
Бот создан при поддержке клиники Charite (Берлин, Германия), Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и UNICEF. Для разработки бота использовали современные протоколы и научно доказанные исследования.
Работает бот так: задает вопросы, поддерживает, предлагает упражнения для успокоения и объясняет, как справиться со стрессом. При необходимости Друг может переадресовать человека на платформу Расскажи мне, где проводят консультации с реальными психологами.
ГО Учи для Украины и UNICEF создали чатбот для психологической помощи учителям. Здесь можно оперативно получить полезные ссылки и советы по поддержанию своего ментального здоровья, а также найти учебные ресурсы для работы с учениками: онлайн-курсы, статьи, видео, вебинары и т.д.
Так учителя научатся овладевать собственными эмоциями и смогут оперативно действовать в случае возникновения кризисной ситуации в школе. Чат-бот доступен в Telegram и Viber.
Феминистическая инициатива Марш женщин создала чатбот, в котором женщины могут круглосуточно получить психологическую помощь.
Пострадавшие от сексуального насилия могут получить убежище во Львове и Черновцах, а также гуманитарную поддержку.
Бесплатное мобильное приложение для психологической поддержки DOOMKA можно скачать в Google Play. Там ты найдешь мудрые цитаты, положительные аффирмации, а также игры для развития стрессоустойчивости.
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