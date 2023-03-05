Психологическая помощь в любом месте и в любое время: онлайн-ресурсы для ментального здоровья

Война так или иначе пошатнула ментальное здоровье украинцев. Постоянные воздушные тревоги, ночные атаки россиян, попадания в гражданские объекты и трагические новости подавляют нас и заставляют беспокоиться за себя и окружение.

Иногда тревога и стресс накрывают с такой силой, что овладеть эмоциями практически невозможно. Если у тебя нет возможности обратиться к психологу или поговорить с близким человеком, тебе пригодятся чатботы и мобильные приложения для ментального здоровья.

Этот бот создали профессиональные психологи с многолетним опытом, оказывающие помощь людям в кризисных ситуациях.

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Пользоваться им очень просто:

Выбери язык, на котором хочешь общаться (украинский, белорусский, русский, английский или немецкий).

Оцени свой уровень стресса по шкале от одного до десяти.

Выполни упражнения для снижения напряжения, предложенные ботом.

Весь этот процесс занимает около пяти минут. Но разработчики утверждают, что 67% пользователей сразу ощущают снижение эмоционального напряжения после выполнения этих упражнений.

Первая психологическая поддержка нужна людям, если стрессовая ситуация произошла недавно, а обратиться за помощью к специалисту нет возможности.

Бот создан при поддержке клиники Charite (Берлин, Германия), Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и UNICEF. Для разработки бота использовали современные протоколы и научно доказанные исследования.

Работает бот так: задает вопросы, поддерживает, предлагает упражнения для успокоения и объясняет, как справиться со стрессом. При необходимости Друг может переадресовать человека на платформу Расскажи мне, где проводят консультации с реальными психологами.

ГО Учи для Украины и UNICEF создали чатбот для психологической помощи учителям. Здесь можно оперативно получить полезные ссылки и советы по поддержанию своего ментального здоровья, а также найти учебные ресурсы для работы с учениками: онлайн-курсы, статьи, видео, вебинары и т.д.

Так учителя научатся овладевать собственными эмоциями и смогут оперативно действовать в случае возникновения кризисной ситуации в школе. Чат-бот доступен в Telegram и Viber.

Феминистическая инициатива Марш женщин создала чатбот, в котором женщины могут круглосуточно получить психологическую помощь.

Пострадавшие от сексуального насилия могут получить убежище во Львове и Черновцах, а также гуманитарную поддержку.

Бесплатное мобильное приложение для психологической поддержки DOOMKA можно скачать в Google Play. Там ты найдешь мудрые цитаты, положительные аффирмации, а также игры для развития стрессоустойчивости.

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