Психологічна допомога будь-де та будь-коли: онлайн-ресурси для ментального здоров’я

Війна так чи інакше похитнула ментальне здоров’я українців. Постійні повітряні тривоги, нічні атаки росіян, влучання в цивільні об’єкти та трагічні новини пригнічують нас та змушують хвилюватись за себе та оточення.

Інколи тривога та стрес накривають з такою силою, що опанувати емоції практично неможливо. Якщо в тебе немає можливості звернутись до психолога чи поговорити з близькою людиною, у пригоді стануть чатботи та мобільні додатки з ментального здоров’я.

Цей бот створили професійні психологи з багаторічним досвідом, які надають допомогу людям у кризових ситуаціях.

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Користуватись ним дуже просто:

Обери мову, якою хочеш спілкуватись (українську, білоруську, російську, англійську чи німецьку).

Оціни свій рівень стресу за шкалою від одного до десяти.

Виконай вправи для зниження напруги, запропоновані ботом.

Увесь цей процес займається приблизно п’ять хвилин. Але розробники стверджують, що 67% користувачів одразу відчувають зниження емоційної напруги після виконання цих вправ.

Перша психологічна підтримка потрібна людям, якщо стресова ситуація відбулась нещодавно, а звернутись по допомогу до фахівця немає можливості.

Бот створено за підтримки клініки Charite (Берлін, Німеччина), Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та UNICEF. Для розроблення боту використали сучасні протоколи та науково-доведені дослідження.

Працює бот так: ставить запитання, підтримує, пропонує вправи для заспокоєння і пояснює, як впоратися зі стресом. За потреби Друг може переадресувати людину на платформу Розкажи мені, де проводять консультації з реальними психологами.

ГО Навчай для України та UNICEF створили чатбот для психологічної допомоги вчителям. Тут можна оперативно отримати корисні посилання та поради для підтримання свого ментального здоров’я, а також знайти навчальні ресурси для роботи з учнями: онлайн-курси, статті, відео, вебінари тощо.

Так вчителі навчаться опановувати власні емоції та зможуть оперативно діяти у разі виникнення кризової ситуації в школі. Чат-бот доступний у Telegram і Viber.

Феміністична ініціатива Марш жінок створила чатбот, у якому жінки можуть цілодобово отримати психологічну допомогу.

Постраждалі від сексуального насильства можуть отримати прихисток у Львові та Чернівцях, а також гуманітарну підтримку.

Мобільний додаток DOOMKA

Безкоштовний мобільний додаток для психологічної підтримки DOOMKA можна завантажити на Google Play. Там ти знайдеш мудрі цитати, позитивні афірмації, а також ігри для розвитку стресостійкості.

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