Психологічна допомога будь-де та будь-коли: онлайн-ресурси для ментального здоров’я

Війна так чи інакше похитнула ментальне здоров’я українців. Постійні повітряні тривоги, нічні атаки росіян, влучання в цивільні об’єкти та трагічні новини пригнічують нас та змушують хвилюватись за себе та оточення.
Інколи тривога та стрес накривають з такою силою, що опанувати емоції практично неможливо. Якщо в тебе немає можливості звернутись до психолога чи поговорити з близькою людиною, у пригоді стануть чатботи та мобільні додатки з ментального здоров’я.
Цей бот створили професійні психологи з багаторічним досвідом, які надають допомогу людям у кризових ситуаціях.
Користуватись ним дуже просто:
Увесь цей процес займається приблизно п’ять хвилин. Але розробники стверджують, що 67% користувачів одразу відчувають зниження емоційної напруги після виконання цих вправ.
Перша психологічна підтримка потрібна людям, якщо стресова ситуація відбулась нещодавно, а звернутись по допомогу до фахівця немає можливості.
Бот створено за підтримки клініки Charite (Берлін, Німеччина), Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та UNICEF. Для розроблення боту використали сучасні протоколи та науково-доведені дослідження.
Працює бот так: ставить запитання, підтримує, пропонує вправи для заспокоєння і пояснює, як впоратися зі стресом. За потреби Друг може переадресувати людину на платформу Розкажи мені, де проводять консультації з реальними психологами.
ГО Навчай для України та UNICEF створили чатбот для психологічної допомоги вчителям. Тут можна оперативно отримати корисні посилання та поради для підтримання свого ментального здоров’я, а також знайти навчальні ресурси для роботи з учнями: онлайн-курси, статті, відео, вебінари тощо.
Так вчителі навчаться опановувати власні емоції та зможуть оперативно діяти у разі виникнення кризової ситуації в школі. Чат-бот доступний у Telegram і Viber.
Феміністична ініціатива Марш жінок створила чатбот, у якому жінки можуть цілодобово отримати психологічну допомогу.
Постраждалі від сексуального насильства можуть отримати прихисток у Львові та Чернівцях, а також гуманітарну підтримку.
Мобільний додаток DOOMKA
Безкоштовний мобільний додаток для психологічної підтримки DOOMKA можна завантажити на Google Play. Там ти знайдеш мудрі цитати, позитивні афірмації, а також ігри для розвитку стресостійкості.
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