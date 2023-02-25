Життя триває! Як почати будувати плани попри війну — пояснює психоаналітикиня

Уже рік, як триває війна, рік, як наші плани були зупинені та зруйновані в один ранок. За цей час у всіх щось змінилося, а життя стало на паузу.

Хтось швидко зміг оговтатися та продовжувати жити й працювати на перемогу нашої країни, а декому й досі це дається важко.

Психоаналітикиня проекту Психологічна підтримка Ольга Корбут розповіла, як знову почати планувати своє життя попри війну.

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Проживи цю ситуацію, як втрату

Перестань триматися за минуле. Це важко, та зв’язок з тим, що пішло з твого життя назавжди, тягне назад і ставить його на паузу. Тому перед тим, як будувати плани на подальше життя, спершу варто відпустити свою втрату.

Треба виплакати цю втрату. Дозволь собі відчути злість та смуток. Головне не застрягти у цих стінах.

Не вимагай від себе стільки ж, скільки й раніше

Психоаналітикиня розповідає: зараз люди регресують і відкочуються у примітивні форми захисту та задоволення базових потреб.

Йдеться про піраміду Маслоу, де людські потреби виражені у семи сходинках. І ми зараз на перших двох — фізіологічних та безпекових.

Та варто пам’ятати, що це нормально. І не слід вимагати від себе чогось грандіозного, якщо в той самий час у тебе недосип і щоденні сирени з попередженнями про повітряну тривогу.

Починай будувати короткострокові плани

Потихеньку почни планувати своє життя на годину, день, тиждень. І роби це акуратно, не поспішаючи та поступово.

Не засмучуйся, якщо спочатку щось не виходитиме

Внутрішня підтримка є особливо важливою.

Але чи можеш ти взагалі спиратися на себе та свої відчуття? Якщо ні, цю опору потрібно поступово виростити.

Розпочни пошук нових сенсів життя

Сенс — це те, що тримає нас на плаву та допомагає впоратися зі світом, що неідеальний, і нашою невдоволеністю цим фактом.

Сенси життя не універсальні, немає списку тих, які підійшли б усім. Для одних це сім’я, для інших — успішна кар’єра, для третіх це можуть бути діти. У кожного вони різні.

Головне намагатися бути у стані “хотіння”, внутрішньо наповнюючись важливими для себе речами, — зазначає Корбут.

Раніше ми розповідали, як пережити травматичний досвід і зберегти здорову психіку.

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