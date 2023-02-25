Жизнь продолжается! Как начать строить планы несмотря на войну — объясняет психоаналитик

Уже год, как идет война, год, как наши планы были остановлены и разрушены в одно утро. За это время у всех что-то изменилось, а жизнь стала на паузу.

Кто-то быстро смог оправиться и продолжать жить и работать на победу нашей страны, а некоторым до сих пор это дается непросто.

Психоаналитик проекта Психологическая поддержка Ольга Корбут рассказала, как снова начать планировать свою жизнь несмотря на войну.

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Проживи эту ситуацию как потерю

Перестань держаться за прошлое. Это трудно, но связь с тем, что ушло из твоей жизни навсегда, тянет назад и ставит ее на паузу. Поэтому перед тем, как строить планы на дальнейшую жизнь, сначала стоит отпустить свою потерю.

Надо выплакать эту потерю. Позволь себе почувствовать злость и грусть. Главное не застрять в этих стенах.

Не требуй от себя столько, сколько и раньше

Психоаналитик рассказывает: сейчас люди регрессируют и откатываются в примитивные формы защиты и удовлетворения базовых потребностей.

Речь идет о пирамиде Маслоу, где человеческие потребности выражены в семи ступеньках. И мы сейчас на первых двух — физиологических и безопасности.

Но стоит помнить, что это нормально. И не стоит требовать от себя чего-то грандиозного, если в то же время у тебя недосып и ежедневные сирены с предупреждениями о воздушной тревоге.

Начинай строить краткосрочные планы

Потихоньку начни планировать свою жизнь на час, день, неделю. И делай это аккуратно, не спеша и постепенно.

Не расстраивайся, если сначала что-то не будет получаться

Внутренняя поддержка особенно важна.

Но можешь ли ты вообще опираться на себя и свои ощущения? Если нет, эту опору нужно постепенно вырастить.

Начни поиск новых смыслов жизни

Смысл — это то, что держит нас на плаву и помогает справиться с неидеальным миром и нашей неудовлетворенностью этим фактом.

Смыслы жизни не универсальны, нет списка тех, которые подошли бы всем. Для одних это семья, для других — успешная карьера, для третьих это могут быть дети. У каждого они разные.

Главное стараться быть в состоянии “хотенеия”, внутренне наполняясь важными для себя вещами, — отмечает Корбут.

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