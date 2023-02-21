Что с тобой случилось? Как пережить травматический опыт и сохранить здоровую психику — советы Опры Уинфри

Травматический опыт переживал каждый из нас, и точно не раз. Кто-то через всю жизнь несет боль обид, нанесенных еще в детстве, кто-то испытал абьюз уже во взрослом возрасте. Да и война, разумеется, добавила украинцам душевных переживаний и психотравм.

Легендарная телеведущая, звезда американских медиа Опра Уинфри тоже знает о психологических травмах не понаслышке. То, что ей пришлось пережить, выдержать очень трудно, особенно ребенку.

Ее мать говорила: “Лучше бы я сделала аборт”. Отец безбожно пил, а вдобавок еще и регулярно поднимал руку на дочь. А когда Опре было 14 — она пережила изнасилование и забеременела.

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Казалось бы, такой опыт мог бы сломать девушку, но она не сдалась. Преодолела все ужасы детства, стала одной из самых известных телеведущих и общественных деятелей сегодняшнего дня, а впоследствии написала обо всем этом книгу.

Что с тобой произошло? О травме, психологической стойкости и исцелении — так называется книга, перевод которой недавно вышел в издательстве Vivat. Писала ее Опра Уинфри в соавторстве с доктором медицинских наук, детским психиатром и нейроученым Брюсом Д. Перри.

В ней ты найдешь глубокий анализ травм прошлого, отрицательных паттернов и воспоминаний. По сути, это искренний и откровенный разговор, во время которого ты будешь точно плакать от боли и переживаний. Но в конце концов он поможет очистить память от болезненных воспоминаний и наконец-то почувствовать свободу от “призраков прошлого”.

Публикуем отрывок из этой книги, ведь, по мнению нашей редакции, опыту Опры Уинфри в вопросах преодоления душевной травмы точно можно доверять.

Отрывок из книги Что с тобой произошло? О травме, психологической стойкости и исцелении

Опра: Ты годами повторял мне, что наш первый опыт влияет на нас больше всего, потому что именно в этот период мозг растет быстрее всего.

Д-р Перри: Вопрос “Что с тобой произошло?” является не только ключевым для понимания поступков другого человека, но и для понимания работы мозга. Иными словами, наше прошлое и личный опыт — люди и места из нашей жизни — влияют на развитие нашего мозга. Вследствие этого мозг каждого человека уникален. Наш жизненный опыт определяет организацию и особенности его ключевых систем. Итак, все мы видим и воспринимаем мир по-своему.

Например, мистер Роузмен получил травматический опыт в 24 года. Если эти события так повлияли на 24-летнего мужчину, представьте, что способна сделать травма с мозгом младенца или маленького ребенка и насколько глубинными и масштабными будут эти последствия.

Наш мозг начинает хранить фрагменты полученного опыта еще в утробе матери.

На развитие мозга плода влияет множество факторов, в частности, материнский стресс, употребление наркотиков, алкоголя и никотина, ее диета и физическая активность. В течение этих девяти месяцев мозг растет очень быстро: в определенные периоды развития скорость образования новых нейронов может достигать 20 000 в секунду. (К примеру, взрослый может создать до 700 новых нейронов в день — и это если повезет).

На момент рождения у ребенка у 86 миллиардов, и их количество будет продолжать расти. Эти клетки также будут объединяться в сложные сети, которые позволяют ребенку начать понемногу разбираться в окружающем его мире. Это чрезвычайно сложный, не изученный окончательно процесс, но мы выделим несколько основных принципов, которые полезно помнить в процессе наших разговоров о том, как это все касается травмы.

Наши внешние чувства — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание — все время следят за происходящим вне нашего тела. При этом они полагаются на сенсорные органы — наши уши, глаза, нос и кожу. Когда эти органы раздражают свет, звук, запах или прикосновение, особые нейроны посылают сигнал в мозг.

Кроме того, у нас есть сенсорные системы, которые следят за происходящим внутри нас. Это называется интероцепцией и создает ощущение, например, жажды, голода или нехватки воздуха.

Мозг непрерывно регистрирует сенсорную информацию о внешнем и внутреннем мире, чтобы в случае необходимости активировать системы, которые будут защищать нас и поддерживать наше здоровье.

Испытав жажду, мы начинаем искать воду; когда мы голодны, то ищем пищу; ощущение угрозы мобилизует наши системы ответа на стресс.

Мозг классифицирует каждую крупицу полученной сенсорной информации и посылает ее на более высокие уровни треугольника — в другие отделы мозга, которые интегрируют ее и обрабатывают еще более тщательно. Так мозг сортирует отдельные отрывки информации и определенным образом объединяет их, в результате чего постепенно формируется все более богатая и более детальная картина полученного опыта.

Например, мозг посылает определенные зрительные сигналы в те же части мозга, куда он направляет слуховые (звуки), тактильные (прикосновения) и обонятельные (запахи) ощущения, поступившие к нему одновременно. Эти разные ощущения — картины, звуки, запахи и движения, сопровождающие определенный опыт, — объединяются в мозгу. Так мы начинаем понемногу разбираться в этом мире.

Итак, мозг формирует сложные воспоминания, содержащие все эти связи, и наш каталог полученного опыта постепенно расширяется. Все мы стараемся понять, что происходит с нами и вокруг нас. Что значит этот звук? Что значит, когда кто-нибудь гладит мою спину? Что означает выражение на лице этого человека? Что еще происходит со мной, когда я ощущаю этот запах?

Для одного ребенка зрительный контакт означает, что о нем заботятся и им заинтересовались. Для другого это значит, что на него сейчас накричат.

Мозг малыша собирает и сортирует весь его личный опыт, составляя что-то вроде шифровальной книги, помогающей ему трактовать то, что с ним происходит. Каждый из нас формирует уникальную модель мира, на которую оказывают непосредственное влияние различные события из нашей жизни.

Представьте, к примеру, как радикально меняется сенсорное окружение новорожденного ребенка. Из своего теплого, ритмичного и темного мира он неожиданно ныряет в потрясающую сенсорную ванну картин, звуков, новых температур и ощущений (вроде воздуха в легких). Ее мозг бомбардирует шквал новых сигналов от органов чувств. А поскольку в мире младенца так много нового, его мозгу приходится формировать много новых связей очень быстро. Опыт, полученный в первые годы жизни, оказывает мощнейшее влияние на организацию нашего мозга.

Опра: Одной из важнейших вещей, о которых я узнала, исследуя травму вместе с доктором Перри, было то, что маленькие дети понимают и впитывают гораздо больше, чем мы думаем. Чем моложе вы есть, тем чувствительнее к эмоциональному климату вокруг. Людям кажется, что они могут ссориться в присутствии маленьких детей. Они полагают, что могут проявлять агрессию у них на глазах. В студии моего шоу я видела сотни молодых матерей, которые говорили: “Что ж, когда малыш подрастет, я покину своего жестокого мужчину”. Они думают, что их ребенок слишком маленький, чтобы понять, хотя на самом деле все наоборот.

Д-р Перри: Да, все наоборот. Чем меньше ребенок, тем больше ему приходится полагаться на окружающих его людей — родителей и других взрослых, — чтобы научиться трактовать те или иные вещи. Во многом ребенок воспринимает мир через фильтр этих взрослых.

Да, маленький ребенок еще не понимает слов, но он воспринимает невербальную часть общения, например, интонацию. Она способна уловить напряжение и враждебность в агрессивном монологе, а также истощение и отчаяние в речи подавленного человека.

А поскольку в течение первых пяти лет жизни мозг растет очень быстро и создает тысячи и тысячи ассоциаций, изучая этот мир, то подобный опыт будет больше влиять именно на младенца и маленького ребенка.

Например, когда ребенок растет с агрессивным отцом, который прибегает к насилию, его мозг начинает ассоциировать мужчин с угрозой, гневом и страхом. Это мировоззрение постепенно укореняется: “Мужчины опасны и несут угрозу, они причиняют вред тебе и людям, которых ты любишь”.

Если уж мир запечатлелся в вашем сознании именно таким, то представьте, как вы будете чувствовать себя, когда у вас будет учитель или тренер мужского пола. Представьте, как вы будете относиться к новому, вполне спокойному и доброму мужчине, который появится в маминой жизни.

Опра: А когда вы еще не способны описать словами или даже оценить, что именно вы видите и чувствуете, вы полагаетесь на вибрации. И вибрации в вашем доме говорят вам: “Здесь плохо”.

Д-р Перри: Эти вибрации, которые вы описываете, отражают эмоциональный тон среды.

Опра: Да, я думаю, что каждая среда имеет свой тон.

Вы можете зайти в дом незнакомца, говорящего на другом языке, и сразу почувствовать, любят ли люди в этом месте друг друга. Или вы сразу уловите что-то подозрительное.

Вы можете не понять, что именно не так, но вы это почувствуете.

Д-р Перри: Подобным образом вы можете зайти в комнату к первоклассникам и сказать: “Ого, как у вас здесь хорошо”. Вы ощущаете атмосферу, эмоциональный тон. В то же время в другом классе той же школы вы скажете: “Ой! Что у вас здесь происходит?” Это ощущение очень мощное.

В нашем мозгу есть отделы, чрезвычайно чувствительные к невербальным сигналам о настроениях и чувствах других людей. Мы редко говорим об этой удивительной человеческой способности.

Наше общество придает слишком большое значение вербальной стороне общения — написанным и сказанным словам, которые вроде бы очень важны, — хотя на самом деле большая часть общения невербальна.

Несомненно, война оставляет после себя психические травмы, от которых избавиться не так просто. Флешбеки, ночные кошмары, беспричинное ускорение сердцебиения и другие симптомы могут преследовать человека годами. Но можно ли разорвать этот круг? Читай в следующем материале.