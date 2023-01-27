Токсический стыд: что это такое и как не добавить еще одну психотравму собственному ребенку

Известно, что чувство стыда у ребенка воспитывается постепенно обществом. Но иногда запреты и унижения собственного ребенка несут невероятный вред для его будущего.

Когда родители или другие взрослые говорят ребенку: “Посмотри, как ты себя ведешь! Разве приличные девочки могут так делать?”, “Тебе должно быть стыдно за свое поведение!” или говорят, что им стыдно за поведение/слова детей — они наносят ребенку психологическую травму.

Как этого избежать и почему родители стыдят своих детей, объяснила психолог Елена Архипова.

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Почему не стоит стыдить детей

Стыдить нас начинают в детстве. Родители используют этот метод для того, чтобы подкорректировать детское поведение.

Говоря фразы для срамления, родители надеются, что дети поймут, как делать не надо, и исправят свое поведение. Но на многих из них такие фразы действуют слишком болезненно.

Неодобрение и разочарование, которые фокусируются не на действиях, а на аспектах личности ребенка, заставляют его чувствовать себя уязвимым, неадекватным, не достойным любви и внимания.

Такими фразами родители часто заставляют детей думать, что их не любят только за то, что они есть. Это унижает детское достоинство. Из этого порождается токсический стыд.

Токсический стыд — это сильная эмоция, провоцирующая искаженное видение собственного “Я”. Независимо от того, чем именно спровоцировано порождение этого ощущения, оно может влиять и на психическое, и на физическое здоровье человека.

Симптомы токсического стыда

Стыд проникает слишком глубоко, ты не можешь избавиться от этого чувства даже через несколько дней после спровоцировавшего его события.

Появляются головные боли, боли в желудке.

Стыд появляется из-за триггеров.

Из-за чувства стыда ты постоянно собой недоволен(-льна).

Возникают депрессивные мысли, затем — депрессия.

Чувство токсического стыда может подтолкнуть человека к самоповреждению, в старшем возрасте — к злоупотреблению алкоголем, психотропными веществами, а также происходят изменения в пищевом поведении.

Поэтому родителям следует избегать ситуаций, где они стыдят детей, а взрослым, которые сами борются с таким чувством, стоит обратиться к психологу. Если же ты заметил(-а) следы порезов на руках или ногах близкого тебе человека — ознакомься с нашим материалом о селфхарме и советами, как помочь в таком случае.

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