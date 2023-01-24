Родительство

Как научить ребенка ставить цели и добиваться их: наивная, продуманная и целенаправленная подготовка

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 января 2023, 14:00
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Фото: Pexels

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