Как научить ребенка ставить цели и добиваться их: наивная, продуманная и целенаправленная подготовка

Развивать новые навыки и ставить перед собой достижимые, измеримые цели — это то, что в перспективе приведет к успеху. Единственный минус, что это не дар от рождения, этому нужно учиться.

От того, как именно мы подойдем к постановке целей, зависит конечный результат. Психолог образовательных проектов и программ сети MRIYDIY Марианна Актаева рассказала, какие виды подготовки целей бывают и какие развивать у ребенка.

Наивная, продуманная и целенаправленная подготовка

Наша жизнь состоит из навыков, поэтому, прежде чем перейти к постановке целей, следует разобраться, как эффективно внедрить в свою жизнь определенную привычку. Ведь только регулярность дает результат.

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Развитие любых навыков можно разделить на три вида: наивную, целенаправленную и продуманную подготовку. Эти модели можно переводить на воспитание детей.

Такую классификацию дал психолог Андерс Эриксон в книге Максимум: как достичь личного совершенства. Там он открыл секреты осознанного развития навыка, которого не было с рождения.

Наивная подготовка

Такая модель популярна и понятна для большинства. Суть состоит в том, что человек учится новому и практикуется, пока не достигнет зоны комфорта в этом деле.

Однако в этот момент развитие опыта останавливается. Поэтому если не выйти из зоны комфорта — сделать то, чего ты раньше не делал(-а), то навык автоматизируется и станет хуже.

Например, не зря нужно проходить переаттестацию в автошколе и снова сдавать экзамены. Ведь водители с большим стажем не чувствуют необходимости поддерживать навыки, поэтому постепенно их теряют.

Таким образом, тот, кто только получил права, может управлять транспортным средством лучше опытных.

Целенаправленная подготовка

В целенаправленной подготовке человек повторяет одинаковые действия, надеясь со временем делать их лучше. Суть такой подготовки состоит в том, чтобы проделать долгий путь небольшими шагами и четко формулировать цель.

Чтобы целенаправленно развивать навыки:

разбей цель поэтапно на меньшие цели;

разберись, как их достичь;

сконцентрируй внимание на нынешнем этапе;

своевременно получай обратную связь от команды или менторов/наставников. Это поможет понять, где именно ты поступаешь неправильно и как это исправить;

выходи из зоны комфорта, то есть делай то, чего раньше не делал(-а).

Продуманная подготовка

Психолог Андерс Эрикссон называет осознанное развитие навыка, не существовавшего с рождения, продуманной подготовкой.

Нужно постоянно выходить из равновесия, чтобы научиться адаптироваться к изменяющимся условиям. Так ты создашь потенциал, а не потеряешь его.

То есть, чтобы продуманная подготовка работала, нужно целенаправленно практиковаться для того, чтобы выходить из зоны комфорта и понимать объективные стандарты успеха.

К примеру, не зря детям во время обучения дают возможность сделать собственный проект. Таким образом они могут пробовать что-то новое, участвовать в новых открытиях и экспериментах.

Как поставить цели на 2023 год

Ставить цели — это такой же навык, как и ежедневная рутина, которую ты выполняешь на автомате: почистить зубы, завязать шнурки, приготовить завтрак и т.д. А это означает только одно — навык постановки целей можно натренировать.

Но не менее важно грамотно продумать и прописать их. Для этого в современном мире существует много разработанных и проверенных методик. Сейчас мы рассмотрим несколько интересных и эффективных.

Умножь на сто

Упражнение Умножь на 100 пришло из книги Беверли Бэтчел для определения целей для подростков под названием Чего ты по-настоящему хочешь?

Она состоит в том, что ребенок должен написать 20 целей, которых он хотел бы достичь до 20 лет. Это может быть профессия, отношения, материальные вещи, черты характера. А затем нужно применить к этим мечтам метод умножения на 100.

Таким образом, можно превратить мечту и цель, которая будет вдохновлять всю жизнь.

Однако можно применить более практичные и традиционные методы постановки целей, которые популярны во многих сферах. К примеру, способ SMART.

Как ставить SMART-цели

Правильное определение целей всегда соответствует SMART-критериям, в соответствии с ними цель должна быть:

Specific — конкретной; Measurable — измеримой; Achievable — достижимой; Relevant — актуальной; Time-bound — с временными границами.

Если сделать привычкой ставить цели в соответствии с этими критериями, то нереализованных желаний или мечтаний станет гораздо меньше, а добиться чего-то будет гораздо проще.

Ты четко прописываешь, что конкретного и реального хочешь достичь, когда это должно произойти, для чего, как почувствуешь, что цель достигнута. Конкретика всегда более понятна для мозга.

Используй мозг, чтобы воплотить мечты в жизнь

Наш мозг — гениальный. С его помощью можно достичь любых вершин, для этого достаточно только научиться правильно его использовать.

Ученые всего мира исследуют его, чтобы понять, как он работает и сломать систему. Благо, некоторые результаты это уже принесло.

Консультант по самосовершенствованию Роджер Сайп в своей книге Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучшее и достигать цели поделился, как использовать научные данные о мозге для результатов.

Его книга поможет повысить производительность и сосредоточиться на практическом воплощении своих целей и мечтаний. Вот несколько советов из книги.

Сократи количество целей

Предложи ребенку записать пять – шесть самых важных целей, которых он стремится достичь в течение 90 дней.

Автор считает, что именно такое количество сознание способно эффективно проработать. Ведь мозгу легко сосредотачиваться одновременно только на нескольких задачах, но трудно справиться с избытком информации.

Почему именно 90 дней? Потому что в течение такого времени человек может быть очень сосредоточен на важной цели, не выгорая видеть реальные успехи.

Конечно, ты можешь достичь поставленной цели и за 80 или 100 дней, главное, чтобы это число было близко к 90.

Отметь ближайшие 90 дней в календаре и запиши на листе бумаги пять – шесть важнейших целей.

После этого проанализируй все сферы своей жизни: школу, хобби, физическое здоровье, психическое/эмоциональное состояние, семью, участие в жизни общества, чтобы список был всесторонним. Это позволит изменить фокус и качественно переключаться.

Визуализируй цели

Следующим этапом станет визуализация целей. Это необходимо, чтобы сосредоточиться и настроить свой разум на успех.

К этому моменту действия были связаны с составлением планов, однако по силе мощности подсознание значительно превосходит сознание.

Так что один важный ключ к подсознанию — понять, что он оперирует образами. Подсознание, в сущности, просто видит картинки и стремится к ним, поэтому это очень мощный инструмент.

Сознание же руководит связными, линейными мыслями, которые следуют одна за другой и даже мысленно звучат как предложения.

Воспользуйся этим лайфхаком с детьми: пусть мозгу будет на что посмотреть. Дай ему образы для работы.

Можно сохранять изображение в телефоне, создать доску мечты и повесить ее на рабочем столе компьютера, чтобы видеть все изображения сразу, нарисовать картинки и развесить в комнате.

Есть много способов визуализировать свои цели. Поэтому экспериментируй и выбирай то, что подойдет твоей семье.

Если сейчас все твои цели и планы разбиваются из-за войны, не спеши сдаваться. В нашем материале ты найдешь советы психолога, которые помогут построить планы на 2023 год без стресса.

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