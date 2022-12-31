Психология

Все цели разбиваются об войну? Шесть советов психолога, как строить планы на 2023 год без стресса

Елена Яковлева, редактор сайта 31 декабря 2022, 12:00
Як планувати життя під час війни - поради психолога
Фото: Pexels

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