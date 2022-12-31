Все цели разбиваются об войну? Шесть советов психолога, как строить планы на 2023 год без стресса

После начала полномасштабной войны большинство украинцев не берутся что-либо загадывать на далекое будущее.

Ведь как можно что-либо планировать в условиях постоянной угрозы ракетных обстрелов и хаотичных отключений света, связи, водо- и теплоснабжения?

Но как бы то ни было, планы и цели поддерживают наше ментальное здоровье и дают мотивацию продолжать что-то делать ради их осуществления. Психолог благотворительной организации Сила віку жінок Надежда Войлова объяснила для издания ЛІГА.net, как планировать жизнь так, чтобы не загнать себя в еще больший стресс.

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Не планировать — тоже нормально

Война и кризисы, связанные с ней, могут загонять людей в депрессии, тревожные расстройства и зависимости (например, от алкоголя).

Те, кто потерял родных или друзей, жилье, работу или привычный образ жизни, нуждаются во времени, чтобы психологически восстановиться. Кто-то делает это быстрее, кто-то — медленнее. И это абсолютно нормально.

Поэтому не стоит заставлять себя снова планировать что-то, если ты чувствуешь, что не готов(-а) к этому. А вот обществу нужно быть осторожным и не давить на людей с бесконечными вопросами, требованиями и ожиданиями.

Не упрекай себя

Люди смотрят и ориентируются на других, сравнивая себя с ними. Это может прибавлять еще больший стресс, ведь кто-то уже адаптировался и продолжил жить. Так включается самоедство.

Однако следует помнить, что упреки себя, обесценивание своих чувств, злость и недовольство никак не помогут прожить это сложное время. Так же, как ты сочувствуешь и беспокоишься о других, делай это по отношению к себе.

Найди свою психологическую защиту

Если какая-то ситуация не поддается нашему пониманию, то мозг включает так называемые механизмы психологической защиты.

К примеру, кто-то погружается в свои фантазии и живет в вымышленной реальности, кто-то нагружает себя еще больше — сверхурочной работой или волонтерством.

И если раньше психологи пытались освободить человека от такой психологической защиты, то сейчас становится понятно, что она нужна для того, чтобы пережить тяжелое время более-менее нормально.

Однако если эта психологическая защита мешает тебе жить или принимать важные решения, то следует обратиться к специалисту по ментальному здоровью.

Планируй на короткую перспективу

Структура, предсказуемость и рутина очень важны в жизни. Да, в мирное время многие пытались уйти от этого. Однако сейчас этого не хватает миллионам украинцам как дома, так и за границей.

Планирование даже на короткий период поможет тебе чувствовать себя в безопасности. А рутина позволит поверить, что жизнь под контролем и все идет по плану.

Поставь большую цель

Большая цель мотивирует человека двигаться к ней и не опускать руки. Например, раньше многие мечтали купить свою квартиру в центре города. И это желание помогало им ежемесячно откладывать деньги.

Теперь поставь себе большую цель, но такую, которую можно выполнить в короткой или среднесрочной перспективе. Например, накопить на ремонт или путешествие, съездить домой в Украину (для тех, кто сейчас за границей), успешно закончить курс по овладению новой профессией и т.д.

Решай, а не планируй

Люди привыкли, что их жизнь зависит от них самих. Однако во время войны это не работает. Сейчас от нас мало что зависит, а это может быть дополнительным стрессом, особенно для людей, склонных к контролю.

Теперь часто перед украинцами стоит вопрос не планирования, а решений. При этом во время опасности их следует принимать немедленно.

Так что нужно готовиться к тому, что ответственность каждого человека растет. Ведь часто от наших решений и действий зависят и окружающие.

А еще позволь себе жить и наслаждаться этим моментом. Ведь он неповторим, каким бы ни был. Поэтому сполна ощути нынешние зимние праздники и не дай врагу украсть твое неоценимое время.

Даже в сплошной неизвестности мы должны структурировать свое время, как бы тяжело ни было это делать. Так что читай, как планировать жизнь в условиях неопределенности.

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