Усі цілі розбиваються об війну? Шість порад психологині, як будувати плани на 2023 рік без стресу

Після початку повномасштабної війни більшість українців не беруться щось загадувати на далеке майбутнє. Адже як можна щось планувати в умовах постійної загрози ракетних обстрілів та хаотичних відключень світла, зв’язку, водо- і теплопостачання? Та хай там як, плани та цілі підтримують наше ментальне здоров’я та дають мотивацію продовжувати щось робити заради їх здійснення. Психологиня благодійної організації Сила віку жінок Надія Войлова пояснила для видання ЛІГА.net, як планувати життя так, щоб не загнати себе в ще більший стрес. Зараз також дивляться Не планувати — теж нормально Війна та кризові стани, пов’язані з нею, можуть заганяти людей у депресії, тривожні розлади та залежності (наприклад, від алкоголю). Ті, хто втратив рідних чи друзів, житло, роботу або звичний спосіб життя, потребують часу, щоб психологічно відновитись. Хтось робить це швидше, хтось — повільніше. І це абсолютно нормально.

Тож не варто себе змушувати знову планувати щось, якщо ти відчуваєш, що не готовий(-а) до цього. А ось суспільству потрібно бути обережним і не тиснути на людей з нескінченними питаннями, вимогами та очікуваннями.

Не дорікай собі

Люди дивляться та орієнтуються на інших, порівнюючи себе з ними. Це може додавати ще більшого стресу, адже хтось уже адаптувався та продовжив жити. Так вмикається самоїдство.

Однак варто пам’ятати, що дорікання собі, знецінення своїх почуттів, злість та невдоволення ніяк не допоможуть прожити цей складний час. Так само як ти співчуваєш і турбуєшся про інших, роби це стосовно себе.

Знайди свій психологічний захист

Якщо якась ситуація не піддається нашому розумінню, то мозок вмикає так звані механізми психологічного захисту.

Наприклад, хтось поринає у свої фантазії та живе у вигаданій реальності, хтось навантажує себе ще більше — понаднормовою роботою чи волонтерством.

І якщо раніше психологи намагались звільнити людину від такого психологічного захисту, то нині стає зрозуміло, що він потрібен для того, щоб пережити важкий час більш-менш нормально.

Однак якщо цей психологічний захист заважає тобі жити або приймати важливі рішення, то варто звернутись до фахівця з ментального здоров’я.

Плануй на коротку перспективу

Структура, передбачуваність та рутина надзвичайно важливі в житті. Так, у мирний час багато хто намагався втекти від цього. Однак зараз цього бракує мільйонам українцям як вдома, так і за кордоном.

Планування навіть на короткий період допоможе тобі почуватись у безпеці. А рутина дасть можливість відчути, що життя під контролем і все йде за планом.

Постав велику мету

Велика мета мотивує людину рухатись до неї та не опускати руки. Наприклад, раніше багато хто мріяв купити свою квартиру в центрі міста. І це бажання допомагало їм щомісяця відкладати гроші.

Тепер постав собі велику мету, але таку, яку можна виконати в короткій або середньостроковій перспективі. Наприклад, накопичити на ремонт або подорож, з’їздити додому в Україну (для тих, хто зараз за кордоном), успішно закінчити курс з опанування нової професії тощо.

Вирішуй, а не плануй

Люди звикли, що їхнє життя залежить від них самих. Однак під час війни це не працює. Нині від нас мало що залежить, а це може бути додатковим стресом, особливо для людей, схильних до контролю.

Тепер часто перед українцями стоїть питання не планування, а рішень. При цьому під час небезпеки їх потрібно ухвалювати негайно.

Тож варто готуватись до того, що відповідальність кожної людини зростає. Адже часто від наших рішень та дій залежить і оточення.

А ще дозволь собі жити та насолоджуватись цим моментом. Адже він неповторний, яким би не був. Тож сповна відчуй цьогорічні зимові свята та не дай ворогу вкрасти твій неоціненний час.

Навіть у суцільній невідомості ми маємо структурувати свій час, хоч як би важко не було це робити. Тож читай, як планувати життя в умовах невизначеності.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!