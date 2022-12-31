Психологія

Усі цілі розбиваються об війну? Шість порад психологині, як будувати плани на 2023 рік без стресу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 12:00
Як планувати життя під час війни - поради психолога
Фото: Pexels

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