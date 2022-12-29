Чтобы все удалось: как правильно составить цели на 2023 год и достигать их

В Новый год стоит “заходить” правильно — с четкими целями и желаниями. Но как их правильно сформулировать?

Факты ICTV.Здоровье вместе с психологом Екатериной Клюшниченко собрали список советов, которые помогут тебе правильно составить календарь целей на следующий год.

Читай, что нужно делать, чтобы 2023 год был продуктивным и успешным.

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Опиши, кем ты себя видишь через год.

Советуем представлять все до мельчайших деталей.

Напиши, что на тебе надето, где ты живешь, какая квартира или дом, какое у тебя транспортное средство, какая фигура, сколько ты зарабатываешь, кем ты работаешь и т. п.

Важно писать все это в настоящем времени.

Запиши свои цели

Краткий список, в котором будут указаны цели в разных сферах твоей жизни, поможет не забывать, к чему ты стремишься.

Измеряй сделанную работу

Измеряй объем выполненной работы за определенный срок. Это может быть ежедневно, еженедельно, ежемесячно.



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Для чего нужно выписывать цели на год

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказывает, что наш мозг не забывает ничего, и все, что мы делаем, слышим, видим, чувствуем — мы запоминаем. И когда человек выстраивает какие-то для себя цели, то мозг начинает их воспринимать, как четкое побуждение к действию, и мечты становятся целями, а цели со временем становятся реальностью.

Психолог отмечает, что писать планы на год нужно осознанно, с пониманием своих реальных возможностей.

Визуализируй

В деталях опиши то, каким или какой ты себя видишь через год.

Для более конкретного видения своих желаний можешь прикрепить фото или картинки, которые тебе нравятся. Это может быть определенное авто, ремонт в квартире, работа и т. п.

Психолог рассказывает, что мечта — это нечто общее, очень часто абстрактное. А наш мозг конкретный. Мечта быть счастливой абстрактная, и поэтому она по сути не может быть стопроцентно реализованной, потому что здесь нет конкретики. Для каждого человека счастье — это о чем-то своем.

Расставь правильно приоритеты

Создай колесо жизни, которое будет основано на твоих целях, и не забудь указать приоритет.

Для примера, это могут быть такие сферы твоей жизни:

Работа.

Семья.

Отношения.

Финансы.

Здоровье.

Друзья.

Творчество.

Лидерство.

К каждой из них выпиши цель, которую ты хочешь достичь за год.

Также нужно четко указать, чего ты хочешь: конкретную формулировку цели, время, которое нужно для того, чтобы достичь своих целей.

Не забывай, что твои цели должны быть привязаны к результату, который ты хочешь получить.

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