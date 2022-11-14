Как украсить комнату на Новый год: тренды декора 2023

2023 год по японскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика.

Многие люди перед тем, как украшать дом на Новый год, обращают внимание на цвет животного, который символизирует его.

Если не хочешь украшать комнату темными оттенками, можно заранее продумать, в каких цветах будет украшен твой дом.

Сейчас также смотрят

Как украсить комнату на Новый год — смотри в материале.

Как украсить комнату на Новый год своими руками

Есть множество разнообразных идей для того, чтобы украсить комнату. Все зависит от твоей фантазии и возможностей. Свою комнату можно украсить:

Маленькой елкой. Ее можно поставить на рабочий стол, украсив мини-игрушками и дождиком.

Гирляндами. Подбери гирлянду, которая тебе подходит по разным критериям, например, длина, цвет, режимы света, формы лампочек.

Мягкие игрушки. Сейчас во многих магазинах с декором продаются маленькие рождественские гномы. Они очень стильно выглядят и наполнят комнату атмосферой и уютом.

Светильник. В преддверии Нового года многие любят смотреть тематические фильмы. Например, Один дома, Гарри Поттер, Вилли Вонка и т.д. Чтобы при просмотре фильмов не включать свет, можно приобрести красивый новогодний светильник

Подарочные коробки. Обычные картонные коробки можно упаковать в подарочную бумагу и перевязать бантом.

Свечи. Для новогодней атмосферы можно приобрести свечи в виде ангелочков, снеговиков и т.д.

Разрисованные окна. С помощью белой и синей краски можно разрисовать окна снежинками.

Чашка в новогодней стилистике. Такая чашка будет поднимать настроение в холодные вечера.

Как украсить комнату на Новый год 2023: украшаем гостиную

Гостиная в Новый год является центральной комнатой. Поэтому нужно красиво украсить ее перед праздником. Для этого тебе понадобятся:

Елка (искусственная, натуральная или в горшке).

Игрушки для елки.

Гирлянды для украшения елки и комнаты.

Бантики и бусы для елки.

Декор в гостиной должен быть выдержан в одной стилистике. Самыми модными в 2023 году будут оттенки красного, золотистого, зеленого и синего.

Также можно кроме большой елки разместить маленькие елочки, изготовленные своими руками. Например, связать их или сшить.

Как украсить комнату на Новый год 2022-2023: украшаем спальню

В первую очередь укрась окна гирляндами.

На подоконник можно положить изящные свечи, плавающие в бокалах.

Также можно сделать вкусную гирлянду из обычных конфет. С помощью степлера и шнура получится яркая конфетная гирлянда с красивыми фантиками.

Также в центр комнаты можно поставить маленькую елку.

Как украсить комнату на Новый год 2023

Чтобы украсить весь дом, на двери квартиры можно повесить новогодний веночек из хвойных веток.

Также будет не лишним расставить по квартире фигурки в виде символа Нового года 2023 — кролика.

Люстры и различные светильники можно декорировать блестками и серпантином.

По дому также можно развесить новогодние сапожки для подарков, если у тебя нет камина.

Разные страны по-разному празднуют Новый год. О традициях мира во время новогодних праздников мы рассказывали тебе ранее — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!