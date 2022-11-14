Как украсить комнату на Новый год: тренды декора 2023

2023 год по японскому календарю будет годом Черного Водяного Кролика.
Многие люди перед тем, как украшать дом на Новый год, обращают внимание на цвет животного, который символизирует его.
Если не хочешь украшать комнату темными оттенками, можно заранее продумать, в каких цветах будет украшен твой дом.
Как украсить комнату на Новый год — смотри в материале.
Есть множество разнообразных идей для того, чтобы украсить комнату. Все зависит от твоей фантазии и возможностей. Свою комнату можно украсить:
Фото — Unsplash
Гостиная в Новый год является центральной комнатой. Поэтому нужно красиво украсить ее перед праздником. Для этого тебе понадобятся:
Фото —Unsplash
Разные страны по-разному празднуют Новый год. О традициях мира во время новогодних праздников мы рассказывали тебе ранее — читай в материале.
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