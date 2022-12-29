Щоб усе вдалося: як правильно скласти цілі на 2023 рік та досягати їх

У Новий рік варто “заходити” правильно — з чіткими цілями та бажаннями. Але як їх правильно сформулювати?

Факти ICTV.Здоров’я разом із психологинею Катериною Клюшніченко зібрали список порад, що допоможуть тобі правильно скласти календар цілей на наступний рік.

Читай, що потрібно робити, щоб 2023 рік був продуктивний та успішний.

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Як ставити цілі на новий 2023 рік

Опиши, ким ти себе бачиш через рік.

Радимо уявляти усе до найменших деталей.

Напиши, що на тобі вдягнено, де ти живеш, яка квартира чи будинок, який у тебе транспортний засіб, яка фігура, скільки ти заробляєш, ким ти працюєш тощо.

Важливо писати усе це в теперішньому часі.

Запиши свої цілі

Короткий список, в якому будуть вказані цілі у різних сферах твого життя, допоможе не забувати, до чого ти прагнеш.

Вимірюй зроблену роботу

Вимірюй обсяг виконаної роботи за певний термін. Це може бути щоденно, щотижнево, щомісячно.

Для чого потрібно виписувати цілі на новий рік

Психологиня Катерина Клюшніченко розповідає, що наш мозок не забуває нічого, і все, що ми робимо, чуємо, бачимо, відчуваємо — ми запам’ятовуємо. І коли людина вибудовує якісь для себе цілі, то мозок починає їх сприймати, як чітке спонукання до дії, і мрії стають цілями, а цілі з часом стають реальністю.

Вона зазначає: писати плани на рік потрібно усвідомлено, з розумінням своїх справжніх можливостей.

Візуалізуй

Деталізовано опиши те, яким чи якою ти себе бачиш через рік.

Для більш конкретного бачення своїх бажань можеш прикріпити фото чи картинки, що тобі подобаються. Це може бути певне авто, ремонт у квартирі, робота тощо.

Мрія бути щасливою абстрактна, і тому вона по суті не може бути стовідсотково реалізованою, бо тут немає конкретики. Для кожної людини щастя — це про щось своє, — говорить психологиня.

Розстав правильно пріоритети

Створи колесо життя, що буде засноване на твоїх цілях, і не забудь вказати пріоритет.

Для прикладу, це можуть бути такі сфери твого життя:

Робота.

Сім’я.

Стосунки.

Фінанси.

Здоров’я.

Друзі.

Творчість.

Лідерство.

До кожної з них випиши мету, якої ти прагнеш досягти за рік.

Також потрібно чітко вказати, що ти хочеш: конкретне формулювання мети, час, що потрібно для того, щоб досягти своїх цілей.

Не забувай, що цілі мають бути прив’язані до результату, який ти хочеш отримати.

А як прикрасити кімнату на Новий рік — дізнавайся в матеріалі.