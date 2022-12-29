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Щоб усе вдалося: як правильно скласти цілі на 2023 рік та досягати їх

Діана Просяник, практикантка сайту 29 Грудня 2022, 21:00
Цілі на 2023
Фото: Unsplash

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Щоб усе вдалося: як правильно скласти цілі на 2023 рік та досягати їх

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