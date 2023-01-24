Як навчити дитину ставити цілі та досягати їх: наївна, продумана та цілеспрямована підготовка

Розвивати нові навички та ставити перед собою досяжні, вимірні цілі — це те, що в перспективі приведе до успіху. Єдиний мінус, що це не дар від народження, цього треба вчитися.

Від того, як саме ми підійдемо до постановки цілей, залежить кінцевий результат. Психологиня освітніх проектів та програм мережі MRIYDIY Маріанна Актаєва розповіла, які види підготовки цілей бувають та який найкраще розвивати у дитини.

Наївна, продумана та цілеспрямована підготовка

Наше життя складається з навичок, тому, перш ніж перейти до постановки цілей, варто розібрати, як ефективно впровадити у життя певну звичку. Адже тільки регулярність дає результат.

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Розвиток будь-яких навичок можна поділити на три види: наївну, цілеспрямовану та продуману підготовку. Ці моделі можна перекладати на виховання дітей.

Таку класифікацію дав психолог Андерс Ерікссон у книзі Максимум: як досягти особистої досконалості. Там він відкрив секрети усвідомленого розвитку навички, якої не було від народження.

Наївна підготовка

Така модель є популярною і зрозумілою для більшості. Суть полягає у тому, що людина вчиться нового і практикується, допоки не досягне зони комфорту у цій справі.

Однак у цей момент розвиток досвіду зупиняється. Тому якщо не вийти із зони комфорту — зробити те, чого ти раніше не робив(-ла), то навичка автоматизується і ставатиме гіршою.

Наприклад, не дарма потрібно проходити переатестацію в автошколі та знову складати іспити. Адже водії з великим стажем не відчувають потреби підтримувати навички, через що поступово їх втрачають.

Відповідно той, хто щойно отримав права, може кермувати транспортним засобом краще за досвідчених.

Цілеспрямована підготовка

У цілеспрямованій підготовці людина повторює однакові дії, сподіваючись згодом поліпшити їх. Суть такої підготовки полягає у тому, щоб подолати довгий шлях невеликими кроками та чітко формулювати мету.

Щоб цілеспрямовано розвивати навички:

розбий ціль поетапно на менші цілі;

розберися, як їх досягти;

сконцентруй увагу на теперішньому етапі;

вчасно отримуй зворотний зв’язок від команди чи менторів/наставників. Це допоможе зрозуміти, що ти робиш неправильно і як це виправити;

виходь із зони комфорту, тобто роби те, чого раніше не робив(-ла).

Продумана підготовка

Психолог Андерс Ерікссон називає усвідомлений розвиток навички, яка не існувала від народження, продуманою підготовкою.

Потрібно постійно виходити з рівноваги, щоб навчитися адаптуватися до умов, які змінюються. Так ти створиш потенціал, а не втратиш його.

Тобто, щоб продумана підготовка працювала, потрібно цілеспрямовано практикуватися у тому, щоб виходити із зони комфорту та розуміти об’єктивні стандарти успіху.

Наприклад, не дарма дітям під час навчання дають можливість зробити власний проект. Так вони можуть пробувати щось нове, брати участь у нових відкриттях та експериментах.

Як поставити цілі на 2023 рік

Ставити цілі — це така ж навичка, як і щоденна рутина, яку ти виконуєш автоматично: почистити зуби, зав’язати шнурівки, приготувати сніданок тощо. А це означає тільки одне — навичку постановки цілей можна натренувати.

Та не менш важливо грамотно продумати та прописати її. Для цього у сучасному світі є багато розроблених та перевірених методик. Зараз ми розглянемо кілька цікавих та ефективних.

Помнож на сто

Вправа Помнож на 100 прийшла з книги Беверлі Бетчел з визначення цілей для підлітків під назвою Чого ти по-справжньому хочеш?

Вона полягає у тому, що дитина має написати 20 цілей, яких вона хотіла б досягти до 20 років. Це можуть бути професія, стосунки, матеріальні речі, риси характеру. А потім треба застосувати до цих мрій метод множення на 100.

Так можна перетворити мрію та мету, яка надихатиме протягом усього життя.

Однак можна застосувати більш практичні та традиційні методи з постановки цілей, які застосовують у багатьох сферах. До прикладу, метод SMART.

Як ставити SMART-цілі

Правильне визначення цілей завжди відповідає SMART-критеріям, відповідно до них ціль має бути:

Specific — конкретною; Measurable — вимірною; Achievable — досяжною; Relevant — актуальною; Time-bound — з часовими межами.

Якщо зробити звичкою постановку цілі відповідно до цих критеріїв, то нереалізованих бажань чи мрій стане набагато менше, а досягти чогось буде значно простіше.

Адже ти чітко прописуєш, чого конкретного та реального хочеш досягти, коли це має трапитися, для чого, як відчуєш, що ціль досягнута. Конкретика завжди зрозуміліша нашому мозку.

Використовуй мозок, щоб втілити мрії у життя

Наш мозок — геніальний. З його допомогою можна досягти будь-яких вершин, для цього достатньо лише навчитися правильно його використовувати.

Науковці всього світу досліджують його, щоб зрозуміти, як він працює, та зламати систему. Добре, що деякі результати це вже принесло.

Консультант із самовдосконалення Роджер Сайп у своїй книзі Розвиток мозку. Як читати швидше, запам’ятовувати краще та досягати мети поділився, як використовувати наукові дані про мозок задля результатів.

Його книга допоможе підвищити продуктивність та зосередитися на практичному втіленні своїх цілей та мрій у життя. Ось декілька порад з книги.

Скороти кількість цілей

Запропонуй дитині записати п’ять – шість найважливіших цілей, яких вона прагне досягти протягом 90 днів.

Автор вважає, що саме таку кількість свідомість здатна ефективно опрацювати. Адже мозку легко зосереджуватися одночасно лише на кількох завданнях, натомість важко впоратися з надлишком інформації.

Чому саме 90 днів? Тому що протягом такого часу людина може бути дуже зосередженою на важливій меті, не вигоряючи бачити реальні успіхи.

Звісно, ти можеш досягти поставленої цілі й за 80 чи 100 днів, головне, щоб це число було близьким до 90.

Отож познач найближчі 90 днів у календарі й запиши на аркуші паперу п’ять – шість найважливіших цілей.

Після цього проаналізуй всі сфери свого життя: школу, хобі, фізичне здоров’я, психічний/емоційний стан, сім’ю, участь у житті суспільства, щоб список був всебічний. Це допоможе тобі змінювати фокус та якісно перемикатися.

Візуалізуй цілі

Наступним етапом стане візуалізація цілей. Це потрібно, щоб зосередитись і налаштувати розум на успіх.

Досі дії були пов’язані зі складанням планів, однак за силою потужності підсвідомість значно перевершує свідомість.

Тож один важливий ключ до підсвідомості — зрозуміти, що вона оперує образами. Підсвідомість, по суті, просто бачить картинки й прагне до них, тому це дуже потужний інструмент.

Свідомість натомість керує зв’язковими, лінійними думками, що йдуть одна за одною, які навіть подумки звучать як пропозиції.

Скористайтеся цим із дітьми: нехай мозку буде на що подивитись. Дай йому образи до роботи.

Можна зберігати зображення у телефоні, створити дошку мрії й повісити її на робочому столі комп’ютера, щоб бачити всі зображення відразу, намалювати малюнки й розвісити в кімнаті тощо.

Є чимало способів візуалізувати свої цілі. Тому експериментуй та обирай те, що підійде твоїй родині.

Якщо зараз усі твої цілі та плани розбиваються через війну, не поспішай здаватися. В нашому матеріалі ти знайдеш поради психологині, які допоможуть побудувати плани на 2023 рік без стресу.

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