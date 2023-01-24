Батьківство

Як навчити дитину ставити цілі та досягати їх: наївна, продумана та цілеспрямована підготовка

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Січня 2023, 14:00
цілі
Фото: Pexels

Більше новин
Володимир Зеленський: неочевидні факти із біографії президента
Сильний лідер незламної країни! Перевірмо, що ти знаєш про Володимира Зеленського
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Мінімальна пенсія 2023
Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що таке деперсоналізація та дереалізація
Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація
Як подолати кризу сімейного життя - поради психологині
Спільний побут — краш-тест стосунків: шість порад, як уникнути кризи сімейного життя
емпатія
З жорстоких егоцентристів у підгузках до турботливих людей: як розвинути емпатію
Розкажи мені
Закритися в собі — не вихід: платформа Розкажи мені допоможе тобі впоратись з психологічними проблемами

Відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:15
Де роздають повістки в Україні: законність і що робити далі
Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі
0:05:59
Чому Німеччина блокує передачу танків Леопард Україні
Танкове питання: чому Німеччина блокує передачу Леопардів Україні та чи вдасться змінити її думку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:52:02
Зустріч Володимира Зеленського та Бориса Джонсона з українськими студентами
З гумором, але на серйозні теми! Про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський з українськими студентами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:07
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
Живий ланцюг, що об’єднав Україну: колишній дисидент згадує, як це було
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Мінімальна пенсія 2023
Читати далі
Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше
Чиновникам обмежили виїзд за кордон
Читати далі
Відпочивати? За межами держслужби! Чиновникам обмежили виїзд за кордон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь