Психологія

Що з тобою сталося? Як пережити травматичний досвід і зберегти здорову психіку — поради Опри Вінфрі

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 21 Лютого 2023, 17:00
Що з тобою сталося? Як пережити травматичний досвід і зберегти здорову психіку — поради Опри Вінфрі
Фото: Getty Images, Unsplash

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