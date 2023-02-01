Как помочь себе по возвращении домой из-за границы: психологические практики

Возвращение в беспокойную Украину из мирного зарубежья — это, что не говори, стресс. Женщины, решившие приехать домой, сталкиваются с чувством постоянной опасности, безденежьем и реальной угрозой их жизни.
Психотерапевт Наталья Байкалова говорит, что такую реакцию можно назвать острым стрессовым ответом. А главное, что следует сделать в таком случае — превратить психическую реакцию в опыт и экспертность.
Наталья Байкалова отмечает: в таких условиях организм реагирует на ситуацию как одно целое, сознание и рация отключены, а надпочечники работают в усиленном режиме, производя кортизол, адреналин и норадреналин.
В первые три недели адаптации к новым реалиям есть три кризисные точки:
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При адаптации человек также может испытывать разные реакции и ощущения. Например, шоковое состояние во время травматических событий, онемение — реакция, возникающая при хроническом напряжении. Также могут возникать отрицания реальности, бурная эмоциональная реакция, ярость и страх.
Также привычные человеческие ресурсы направлены на выживание, поэтому частыми становится растерянность, неорганизованность, чувство вины, депрессия и даже изоляция от других.
Также привычные человеческие ресурсы направлены на выживание, поэтому частыми становится растерянность, неорганизованность, чувство вины, депрессия и даже изоляция от других.
Все в таких условиях идут по кривой стресса с разными скоростями. Так что стоит и себя, и своих родных в таком состоянии окружить поддержкой и заботой.
Израильские терапевты и психологи разработали протоколы, помогающие людям адаптироваться к опасности без ущерба собственному здоровью.
Чтобы возвращать себя к более или менее привычной жизни, следует ввести в рутину довоенные привычки. Ухаживай за собой, выполняй минимальные физические упражнения и позволяй своим эмоциям проявляться. Также важно достаточно спать.
А как привести себя в норму после страшных новостей, если привычные техники не помогают? Об этом можешь узнать из нашего другого материала.
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