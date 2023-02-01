Как помочь себе по возвращении домой из-за границы: психологические практики

Возвращение в беспокойную Украину из мирного зарубежья — это, что не говори, стресс. Женщины, решившие приехать домой, сталкиваются с чувством постоянной опасности, безденежьем и реальной угрозой их жизни.

Психотерапевт Наталья Байкалова говорит, что такую реакцию можно назвать острым стрессовым ответом. А главное, что следует сделать в таком случае — превратить психическую реакцию в опыт и экспертность.

Как помочь психологически после возвращения домой?

Наталья Байкалова отмечает: в таких условиях организм реагирует на ситуацию как одно целое, сознание и рация отключены, а надпочечники работают в усиленном режиме, производя кортизол, адреналин и норадреналин.

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В первые три недели адаптации к новым реалиям есть три кризисные точки:

Пятый день — после длительной мобилизации всех функций организма человек устает и может почувствовать, что сил бояться уже нет. Происходит переход на следующий этап, когда ступор и панику сменяют ярость или апатия.

12-й день — организм истощен настолько, что человек начинает толерировать опасность, например, перестает ходить в убежище и обращать внимание на сирены. Самое главное в этот период — не дать себе опустить руки.

21-й день — последний переломный момент, после которого психика окончательно адаптируется и начинает воспринимать даже самые страшные события как часть нормы.

При адаптации человек также может испытывать разные реакции и ощущения. Например, шоковое состояние во время травматических событий, онемение — реакция, возникающая при хроническом напряжении. Также могут возникать отрицания реальности, бурная эмоциональная реакция, ярость и страх.

Также привычные человеческие ресурсы направлены на выживание, поэтому частыми становится растерянность, неорганизованность, чувство вины, депрессия и даже изоляция от других.

Все в таких условиях идут по кривой стресса с разными скоростями. Так что стоит и себя, и своих родных в таком состоянии окружить поддержкой и заботой.

Как выйти из состояния стресса: советы

Израильские терапевты и психологи разработали протоколы, помогающие людям адаптироваться к опасности без ущерба собственному здоровью.

Пей воду, чай или сок : ведь если жидкость не поступает в организм, то кровь может застаиваться. Так что желательно делать глоток воды каждые десять минут. Если тебе станет плохо, то медленно выпей стакан жидкости.

: ведь если жидкость не поступает в организм, то кровь может застаиваться. Так что желательно делать глоток воды каждые десять минут. Если тебе станет плохо, то медленно выпей стакан жидкости. Прикоснись к чему-то реальному : это помогает заземлиться.

: это помогает заземлиться. Осматривай пространство и замечай детали : эта техника помогает преодолеть синдром туннельного зрения, возникающий во время сильного стресса, когда кажется, что ты можешь видеть только предметы, находящиеся перед тобой.

: эта техника помогает преодолеть синдром туннельного зрения, возникающий во время сильного стресса, когда кажется, что ты можешь видеть только предметы, находящиеся перед тобой. Назови шесть цветов предметов рядом с собой: так ты отвлечешь ум и настроишься на работу.

так ты отвлечешь ум и настроишься на работу. Посчитай от 20 до нуля : давняя практика, успокаивающая нервы.

: давняя практика, успокаивающая нервы. Оцени температуру помещения и собственного тела : термомониторинг помогает вернуться в тело.

: термомониторинг помогает вернуться в тело. Прижми руки или спину к стене : физический контакт с прохладной поверхностью даст точку опоры, а также ощущение безопасности.

: физический контакт с прохладной поверхностью даст точку опоры, а также ощущение безопасности. Сделай упражнение Бабочка: чтобы вернуть себе ощущение собственного тела, скрести руки перед собой и положи ладони себе на плечи, поочередно постучи ими.

Чтобы возвращать себя к более или менее привычной жизни, следует ввести в рутину довоенные привычки. Ухаживай за собой, выполняй минимальные физические упражнения и позволяй своим эмоциям проявляться. Также важно достаточно спать.

А как привести себя в норму после страшных новостей, если привычные техники не помогают? Об этом можешь узнать из нашего другого материала.

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