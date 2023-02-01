Як допомогти собі після повернення додому з-за кордону: психологічні практики

Повернення до неспокійної України з мирного закордоння — це стрес, що не кажи. Жінки, які вирішили приїхати додому, стикаються із почуттям постійної небезпеки, безгрошів’ям та реальною загрозою їхньому життю.
Психотерапевтка Наталія Байкалова каже, що таку реакцію можна назвати гострою стресовою відповіддю. А головне, що варто зробити у такому випадку, — перетворити психічну реакцію на досвід та експертність.
Наталія Байкалова наголошує: в таких умовах організм реагує на ситуацію як одне ціле, свідомість і рація відключені, а надниркові залози працюють у посиленому режимі, виробляючи кортизол, адреналін та норадреналін.
Протягом перших трьох тижнів адаптації до нових реалій є три кризові точки:
12-й день — організм виснажений настільки, що людина починає толерувати небезпеку, наприклад, перестає ходити у сховище та звертати увагу на сирени. Найголовніше у цей період — не дати собі опустити руки.
21-й день — останній переломний момент, після якого психіка остаточно адаптується і починає сприймати навіть найстрашніші події як частину норми.
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Під час адаптації людина також може переживати різні реакції та відчуття. Наприклад, шоковий стан під час травматичних подій, оніміння — реакція, що виникає при хронічній напрузі. Також можуть виникати заперечення реальності, бурхлива емоційна реакція, лють та страх.
Також звичні людські ресурси спрямовуються на виживання, тож частими стають розгубленість, неорганізованість, почуття провини, депресія та навіть ізоляція від інших.
Також звичні людські ресурси спрямовуються на виживання, тож частими стають розгубленість, неорганізованість, почуття провини, депресія та навіть ізоляція від інших.
Усі в таких умовах ідуть по кривій стресу з різними швидкостями. Тож варто і себе, і своїх рідних у такому стані оточити підтримкою та турботою.
Ізраїльські терапевти та психологи розробили протоколи, які допомагають людям адаптовуватися до небезпеки без шкоди власному здоров’ю.
Щоб повертати себе до більш-менш звичного життя, варто ввести у рутину довоєнні звички. Доглядай за собою, виконуй мінімальні фізичні вправи та дозволяй своїм емоціям проявлятися. Також важливо вдосталь спати.
А як привести себе в норму після страшних новин, якщо звичні техніки не допомагають? Про це можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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