Як допомогти собі після повернення додому з-за кордону: психологічні практики

Повернення до неспокійної України з мирного закордоння — це стрес, що не кажи. Жінки, які вирішили приїхати додому, стикаються із почуттям постійної небезпеки, безгрошів’ям та реальною загрозою їхньому життю.

Психотерапевтка Наталія Байкалова каже, що таку реакцію можна назвати гострою стресовою відповіддю. А головне, що варто зробити у такому випадку, — перетворити психічну реакцію на досвід та експертність.

Як допомогти собі психологічно після повернення додому?

Наталія Байкалова наголошує: в таких умовах організм реагує на ситуацію як одне ціле, свідомість і рація відключені, а надниркові залози працюють у посиленому режимі, виробляючи кортизол, адреналін та норадреналін.

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Протягом перших трьох тижнів адаптації до нових реалій є три кризові точки:

П’ятий день — після тривалої мобілізації всіх функцій організму людина втомлюється і може відчути, що сил боятися вже немає. Відбувається перехід на наступний етап, коли ступор і паніку змінюють лють або апатія.

— після тривалої мобілізації всіх функцій організму людина втомлюється і може відчути, що сил боятися вже немає. Відбувається перехід на наступний етап, коли ступор і паніку змінюють лють або апатія. 12-й день — організм виснажений настільки, що людина починає толерувати небезпеку, наприклад, перестає ходити у сховище та звертати увагу на сирени. Найголовніше у цей період — не дати собі опустити руки.

21-й день — останній переломний момент, після якого психіка остаточно адаптується і починає сприймати навіть найстрашніші події як частину норми.

Під час адаптації людина також може переживати різні реакції та відчуття. Наприклад, шоковий стан під час травматичних подій, оніміння — реакція, що виникає при хронічній напрузі. Також можуть виникати заперечення реальності, бурхлива емоційна реакція, лють та страх.

Також звичні людські ресурси спрямовуються на виживання, тож частими стають розгубленість, неорганізованість, почуття провини, депресія та навіть ізоляція від інших.

Усі в таких умовах ідуть по кривій стресу з різними швидкостями. Тож варто і себе, і своїх рідних у такому стані оточити підтримкою та турботою.

Як вийти зі стану стресу: поради

Ізраїльські терапевти та психологи розробили протоколи, які допомагають людям адаптовуватися до небезпеки без шкоди власному здоров’ю.

Пий воду, чай або сік: адже якщо рідина не надходить до організму, то кров може застоюватися. Тож бажано пити ковток води щодесять хвилин. Якщо тобі стане зле, то повільно випий склянку рідини. Торкнися до чогось реального: це допомагає заземлитися. Оглядай простір та зауважуй деталі: ця техніка допомагає подолати синдром тунельного зору, який виникає під час сильного стресу, коли здається, що ти можеш бачити лише предмети, розташовані перед тобою. Назви шість кольорів предметів поряд із собою: так ти відволічеш розум та налаштуєшся на роботу. Порахуй від 20 до нуля: давня практика, яка заспокоює нерви. Оціни температуру приміщення та власного тіла: термомоніторинг допомагає повернутися в тіло. Притисни руки або спину до стіни: фізичний контакт з прохолодною поверхнею дасть точку опори, а також відчуття безпеки. Зроби вправу Метелик: щоб повернути собі відчуття власного тіла, схрести руки перед собою та поклади долоні собі на плечі й почергово постукуй ними.

Щоб повертати себе до більш-менш звичного життя, варто ввести у рутину довоєнні звички. Доглядай за собою, виконуй мінімальні фізичні вправи та дозволяй своїм емоціям проявлятися. Також важливо вдосталь спати.

А як привести себе в норму після страшних новин, якщо звичні техніки не допомагають? Про це можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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