Не можеш знайти собі місця після останніх новин? П’ять технік, які не дадуть збожеволіти

Попри усі важкі події та новини, попри біль та вир емоцій, ми маємо триматися та рухатися вперед задля перемоги.

Та щоб оговтатися від емоційного занепаду, часом треба допомога. Інколи, щоб прийти до тями, досить використати прості техніки самопідтримки, які здатні заспокоїти розум, почуття й відмінно повернути у реальність.

Саме такими техніками поділилася психологиня Алла Клименко, яка вже 11 років вивчає тему щастя.

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Принада цієї техніки самопідтримки у тому, що вона відмінно повертає у реальність та змушує тебе опинитися в моменті. Важливо повторювати її вголос, аж доки знову не відчуєш себе і світ навколо.

Назви уголос:

5 речей, які бачиш навколо;

4 речі, які чуєш;

3 речі, яких торкаєшся;

2 речі, які пробуєш чи нюхаєш.

Після кожного кола роби один глибокий вдих і видих.

Твої думки — твоя фортеця: стеж за тим, про що думаєш

Не дай собі потонути в негативі та паніці, але при цьому зберігай тверезий розум і не заперечуй реальність.

Адже перебувати на землі в цій ситуації набагато краще, ніж витати у хмарах, — стверджує психологиня.

Слідкуй, щоб страх і паніка не забирали сили: вони тобі знадобляться. Спробуй відсіяти ці відчуття. Зробити це допоможуть прості питання, які слід собі поставити:

Чи це правда? Чи маю я конкретні підтвердження того, що це правда? Може я просто накручую себе?

І наостанок, помічай, що хорошого є довкола, кажи собі: “Так, я бачу, що відбувається, але водночас я бачу і все добре, що маю просто зараз”.

Віра в краще — це потужний антидепресант

Віра, що рано чи пізно все закінчиться добре, дає сили рухатися вперед. Звісно, ніхто не знає, коли саме все скінчиться, але важливо вірити, що все буде гаразд.

Не прив’язуйся до дати! Ніяких “півтора дня” або “за тиждень”, адже, якщо у призначений час нічого не відбувається, ламається воля, — застерігає Алла.

Словами через рот: не бійся сказати про те, що відчуваєш

Говорити про свої почуття вголос, просто проговорюючи те, що зараз відчуваєш — це відмінний спосіб вгамувати емоції й одна з найважливіших технік самопідтримки.

Інакше, якщо тримати переживання в собі або ж ходити у масці стійкості, то є ризик, що ці законсервовані почуття почнуть руйнувати зсередини. Тобі потрібні сили. Не витрачай їх на те, щоб “здаватися, а не бути”.

Припинити себе звинувачувати

Все сталося так, як сталося. Ти зробив(-ла) і робиш найкраще з того, що можеш у цей момент, що дозволяє робити ситуація та твоє власне становище — важливо усвідомити це.

Також не впадай у позицію жертви, адже жертва не має вибору. А у тебе вибір завжди є.

Якщо після останніх подій ти не розумієш, що відбувається з тобою та твоїми емоціями, то читай наш матеріал. Ми детально розповіли як наша психіка реагує на масові трагедії.

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