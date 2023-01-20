Дніпро, Бровари, що далі?.. Як наша психіка реагує на масові трагедії

Останні дні для українців та усього світу видаються доволі болісними. Спочатку трагедія у Дніпрі — внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу росіяни зруйнували під’їзд житлового будинку, загинуло щонайменше 45 осіб. Далі — падіння вертольота в Броварах, загибель 14 осіб, серед яких дитина та все керівництво МВС.

Кожна така новина викликає чималий стрес у нашому організмі. Усі реагують на масові трагедії по-різному, як уміють.

Команда проекту Психологічна підтримка пояснила, як реагує наша психіка на масові трагедії під час війни.

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Хтось кілька днів поспіль проплакав, інших охопив неконтрольований гнів. А дехто ніби не відчув нічого. Парадокс у тому, що всі ці реакції є нормою, — пояснює психологиня Марія Сичинська.

Як реагує наша психіка на масові трагедії

Емоційне оніміння

Це реакція організму, що виникає внаслідок сильного стресу, який пережила людина і з яким не здатна впоратись. Тоді наш організм запускає захисні механізми.

Емоційне оніміння — це стан людини, коли вона не спроможна переживати ні позитивні, ні негативні емоції.

Також емоційне оніміння іноді супроводжується нездатністю плакати, навіть коли ми відчуваємо в цьому потребу.

Що робити при емоційному онімінні

У такому стані найкраще, що можна зробити — поплакати. Викликати сльози можна за допомогою сумного фільму чи пісні.

Річ у тому, що коли ти плачеш, зменшується рівень кортизолу і стрес обнуляється, — розповідають фахівці проекту Психологічна допомога.

Неконтрольований гнів, агресія та ненависть

Це також поширені емоції, які могли відчути люди після повідомлення про трагедію у Дніпрі чи аварії у Броварах.

У цій ситуації це нормальна реакція організму на такі новини. Водночас у тривалій перспективі вона здатна стати деструктивною для нас самих і навколишніх.

Що робити при неконтрольованому гніві, агресії та ненависть

Потрібно знайти безпечний для себе та оточення спосіб випустити гнів на волю. Це можна зробити за допомогою прослуховування агресивної рок-музики, рвання паперу на шматочки чи прибирання оселі.

Не варто придушувати гнів та агресію, оскільки надалі це може мати значні наслідки для психіки та впоратися самостійно вже буде значно складніше, а то й неможливо.

Нездатність стримати сльози й емоційні гойдалки

Цей стан за майже рік війни став звичним для багатьох українців.

На жаль, нам постійно доводиться перебувати в інформаційному полі, де говорять про війну, показують її та багато смертей.

Що робити, якщо не можеш стримати сльози й емоційні гойдалки

Треба навчитися перемикати увагу, тим самим витягуючи себе зі стану постійного перегляду новин.

Дотримуйся розпорядку дня, за можливості гуляй на свіжому повітрі, реагуй лише на дійсно важливу інформацію. Це — не прояв байдужості, а просто спосіб захистити свою психіку і зберегти фізичне здоров’я.

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