Днепр, Бровары, что дальше?.. Как наша психика реагирует на массовые трагедии

Последние дни для украинцев и всего мира кажутся довольно болезненными.

Сначала трагедия в Днепре — в результате очередного массированного ракетного обстрела россияне разрушили подъезд жилого дома, погибло по меньшей мере 45 человек. Затем — падение вертолета в Броварах, гибель 14 человек, среди которых ребенок и все руководство МВД.

Каждая такая новость вызывает огромный стресс в нашем организме. Все реагируют на массовые трагедии по-разному, как умеют.

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Команда проекта Психологическая поддержка объяснила, как реагирует наша психика на массовые трагедии во время войны.

Кто-то несколько дней подряд проплакал, других охватил неконтролируемый гнев. А некоторые будто не почувствовали ничего. Парадокс в том, что все эти реакции являются нормой, — объясняет психолог Мария Сичинская.

Как реагирует наша психика на массовые трагедии

Эмоциональное онемение

Это реакция организма, возникающая в результате сильного стресса, который пережил человек и с которым он не способен справиться. В таком случае наш организм запускает защитные механизмы.

Эмоциональное онемение — это состояние человека, когда он не способен переживать ни положительные, ни отрицательные эмоции.

Также эмоциональное онемение иногда сопровождается неспособностью плакать, даже когда мы чувствуем в этом потребность.

Что делать при эмоциональном онемении

В таком состоянии лучшее, что можно сделать — поплакать. Вызвать слезы можно с помощью грустного фильма или песни.

Дело в том, что когда ты плачешь, уменьшается уровень кортизола и стресс обнуляется, — рассказывают специалисты проекта Психологическая помощь.

Неконтролируемый гнев, агрессия и ненависть

Это также распространенные эмоции, которые могли почувствовать люди после сообщений о трагедии в Днепре или аварии в Броварах.

Фото: Unsplash

В данной ситуации это нормальная реакция организма на такие новости. В то же время в длительной перспективе она способна стать деструктивной для нас самих и окружающих.

Что делать при неконтролируемом гневе, агрессии и ненависти

Нужно найти безопасный для себя и окружающих способ выпустить гнев на волю. Это можно сделать с помощью прослушивания агрессивной рок-музыки, уборки дома или же порвать бумагу на кусочки.

Не стоит подавлять гнев и агрессию, поскольку в будущем это может иметь значительные последствия для психики и справиться самостоятельно уже будет значительно сложнее, а то и невозможно.

Неспособность сдержать слезы и эмоциональные качели

Это состояние за почти год войны стало привычным для многих украинцев.

К сожалению, нам постоянно приходится находиться в информационном поле, где говорят о войне, показывают ее и много смертей.

Что делать при неспособности сдержать слезы и эмоциональных качелях

Надо научиться переключать внимание, тем самым вытаскивая себя из постоянного просмотра новостей.

Придерживайся распорядка дня, по возможности гуляй на свежем воздухе, реагируй только на действительно важную информацию. Это — не проявление равнодушия, а просто способ защитить свою психику и сохранить физическое здоровье.

После просмотра шокирующих фото также можно получить психологическую травму. Читай, что такое синдром свидетеля и как с ним справиться.

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