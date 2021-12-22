Через пять лет все бумажные трудовые книжки будут иметь исключительно электронный вид. До этого времени будет использоваться как бумажный, так и электронный формат документа.

Мы расскажем, как оформить электронную трудовую книжку уже сейчас.

Войди или зарегистрируйся на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Слева на странице личного кабинета выбери в меню Предоставление скан-копий трудовой книжки. Отсканируй свою бумажную трудовую книжку. — Скан-копия должна быть цветной.

— Делай копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке.

— Убедись, что копии четкие.

— Рекомендуемое разрешение при сканировании 300 dpi.

— Формат изображения должен быть .jpg или .pdf.

— Размер каждого файла должен быть не более 1 Мб. Добавь отсканированный документ и нажми кнопку Отправить в ПФУ.

После обработки твоего заявления ты будешь иметь электронную трудовую книжку.

В период диджитализации ты можешь оформить и другие документы, сидя на диване. Ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный.