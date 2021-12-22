Через пять лет все бумажные трудовые книжки будут иметь исключительно электронный вид. До этого времени будет использоваться как бумажный, так и электронный формат документа.
Мы расскажем, как оформить электронную трудовую книжку уже сейчас.
— Скан-копия должна быть цветной.— Делай копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке.— Убедись, что копии четкие.— Рекомендуемое разрешение при сканировании 300 dpi.— Формат изображения должен быть .jpg или .pdf.— Размер каждого файла должен быть не более 1 Мб.
После обработки твоего заявления ты будешь иметь электронную трудовую книжку.
В период диджитализации ты можешь оформить и другие документы, сидя на диване. Ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный.