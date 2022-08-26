Как получить желаемую вакансию? Простые правила, которые помогут пройти собеседование

Каждый хочет найти профессию, которая будет доставлять ему удовольствие. Представим, ты увидел(-а) вакансию, которая тебе нравится, и хочешь получить эту работу. Составил(-а) хорошее резюме, отправил(-а), и тебя приглашают на собеседование. А что дальше? Как удачно пройти собеседование и понравиться работодателю? Особенно сложно, если хочешь изменить сферу деятельности. Как доказать, что ты будешь хорошим работником? Мы расскажем, что делать.

— Чем больше общего между вашим опытом и запросами тех, к кому вы отправляетесь на работу, тем больше шансов, что вас примут на новую позицию. Если это совпадение ниже 60%, маловероятно, что вы получите должность, — рассказывает для The Village Украина директор рекрутингового агентства ESCA Сергей Денисюк.

Как удачно пройти собеседование

Найди заказчика вакансии

Обычно кандидатов на вакансию ищет HR-менеджер. Он всегда ищет релевантных кандидатов, в противном случае его работа будет считаться плохой.

Итак, если ты хочешь изменить сферу деятельности, тебе нужно найти заказчика вакансии. Руководитель обычно мыслит шире. Этот человек принимает окончательные решения и может взять на работу человека, который не отвечает требованиям вакансии на все 100%.

— По моему опыту, часто руководители считают, что люди из другой сферы могут быть очень полезными и принести новые знания, которых не хватает компании, — говорит Денисюк.

Несмотря на это, обычно смотрят на опыт, поэтому не пренебрегай своим резюме. Сделай его качественным, а затем старайся выйти на заказчика вакансии и убедить в своем профессионализме.

Обращай внимание на непрофессиональные навыки

Тебя могут спросить о твоих soft skills (умения, связанные с личностными качествами — ред.). Не стоит говорить банальные вещи, такие как пунктуальность, открытость в общении и т.д. Подумай, чем ты занимаешься на досуге и какие навыки могут помочь тебе.

Надо показать свои сильные стороны.

Как рассказать об изменении сферы деятельности

На собеседовании тебя могут спросить, почему ты решил(-а) изменить сферу деятельности. Сейчас работодателям нужно знать, что это не вынужденный и отчаянный шаг, потому что ты потерял(-а) работу из-за войны. Следует показать, что ты действительно заинтересован(-а) в выбранном направлении.

Иногда у заказчиков вакансий могут возникать сомнения по поводу временно переселенных лиц. Важно объяснить, на какой срок планируешь ты оставаться в городе, где базируется компания, если работа не онлайн.

Не забудь толерантно объяснить причину смены компании, даже если произошла какая-то конфликтная ситуация. Работодатели не любят, когда кандидаты жалуются на свое прежнее место работы. Ведь они понимают, что на своем возможном следующем собеседовании кандидат будет так же говорить о них.

Не забывай о социальных сетях

Сейчас из социальных сетей можно узнать много информации о людях. Для работодателя это отличный шанс посмотреть на жизнь кандидата. Он анализирует, как ты презентуешь себя в соцсетях. Ты можешь стать новым членом компании и ее лицом, поэтому работодатели не хотят “конфузных” ситуаций со своими работниками в интернете.

— Еще бывают конфузы, когда в резюме пишут об одних должностях и датах, а LinkedIn совсем другая информация. В таких случаях работодатели никогда не станут разбираться, где правда, просто не будут рассматривать кандидата, — отмечает Денисюк.

Эти советы помогут тебе пройти собеседование и получить желаемую работу. А если ты сейчас находишься в поисках, то тебе будет интересно узнать, где найти работу во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!