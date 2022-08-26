Як отримати бажану вакансію? Прості правила, які допоможуть пройти співбесіду

Кожен хоче знайти професію, яка приноситиме йому задоволення. Уявімо, ти побачив(-ла) вакансію, яка тобі до вподоби, й хочеш отримати цю роботу. Склав(-ла) хороше резюме, надіслав(-ла), і тебе запрошують на співбесіду. А що далі? Як вдало пройти співбесіду та сподобатися роботодавцю? Особливо складно, якщо ти хочеш змінити сферу діяльності. Як довести, що ти будеш хорошим(-ою) працівником(-цею)? Ми розповімо, що робити.

— Що більше спільного між вашим досвідом і запитами тих, до кого ви подаєтеся на роботу, то більше шансів, що вас візьмуть на нову позицію. Якщо це збіг нижче 60%, насправді малоймовірно, що ви отримаєте посаду, — розповідає для The Village Україна директор рекрутингової агенції ESCA Сергій Денисюк.

Як вдало пройти співбесіду

Знайди замовника вакансії

Зазвичай кандидатів на вакансії підбирає HR-менеджер. Тож він завжди шукає релевантних кандидатів, в іншому разі його робота вважатиметься поганою.

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Тож якщо ти хочеш змінити сферу діяльності, тобі треба знайти замовника вакансії. Керівник зазвичай мислить ширше. Ця людина ухвалює остаточні рішення, тож може взяти на роботу людину, яка не відповідає вимогам вакансії на всі 100%.

— З мого досвіду, часто керівники вважають, що люди з іншої сфери можуть бути дуже корисними та принести нові знання, яких бракує компанії, — каже Денисюк.

Попри це, зазвичай дивляться на досвід, тож не нехтуй своїм резюме. Зроби його якісним, а потім старайся вийти на замовника вакансії та переконати у своїй професійності.

Звертай увагу на непрофесійні навички

Тебе можуть запитати про твої soft skills (уміння, пов’язані з особистісними якостями — ред.). Не варто говорити банальні речі, як-от пунктуальність, відкритість у спілкуванні тощо. Подумай, чим ти займаєшся на дозвіллі та які навички можуть тобі допомогти.

Треба висвітлити свої сильні сторони.

Як розповісти про зміну сфери діяльності

На співбесіді тебе можуть запитати, чому ти вирішив(-ла) змінити сферу діяльності. Зараз роботодавцям треба знати, що це не вимушений та відчайдушний крок, бо ти втратив(-ла) роботу через війну. Варто показати, що ти дійсно зацікавлений(-а) в обраному напрямі.

Іноді у замовників вакансій можуть виникати сумніви щодо тимчасово переселених осіб. Важливо пояснити, на який термін ти плануєш залишатися в місті, де базується компанія, якщо робота не онлайн.

Не забудь толерантно пояснити причину зміни компанії, навіть якщо сталася якась конфліктна ситуація. Роботодавці не люблять, коли кандидати нарікають на своє попереднє місце роботи. Адже вони розуміють, що на своїй можливій наступній співбесіді кандидат так само говоритиме про них.

Не забувай про соціальні мережі

Зараз із соціальних мереж можна дізнатися багато інформації про людей. Для роботодавця це чудовий шанс подивитися на життя кандидата. Він аналізує, як ти презентуєш себе у соцмережах. Ти можеш стати новим членом компанії та її обличчям, тож роботодавці не хочуть “конфузних” ситуацій зі своїми працівниками в інтернеті.

— Ще бувають конфузи, коли в резюме пишуть про одні посади та дати, а в LinkedIn зовсім інша інформація. У таких випадках роботодавці ніколи не стануть розбиратися, де правда, просто не розглядатимуть кандидата, — зауважує Денисюк.

Ці поради допоможуть тобі пройти співбесіду та отримати бажану роботу. А якщо ти саме зараз перебуваєш у пошуках, то тобі буде цікаво, де знайти роботу під час війни.

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