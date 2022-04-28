Выходные в мае 2022 года: как мы будем отдыхать во время войны

Украинцы привыкли, что май богат выходными. 1 мая — День труда, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно украинскому законодательству, если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них. Поэтому выходных могло быть и три подряд.

Государство отмечало в календаре эти праздничные дни как выходные, даже если официальных празднований не было.

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Однако с войной порядок внедрения и переноса выходных несколько изменился.

Теперь в законе Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения отмечено, что в праздничные дни выходных нет.

Выходные не переносятся, если праздник выпал на выходной или нерабочий день.

Поэтому в мае 2022 года понедельник 2 мая, который должен быть выходным за праздник 1 мая, и понедельник 9 мая остаются рабочими днями на период военного положения в Украине.

2 апреля и 9 мая — рабочие дни. Они оплачиваются в обычном порядке, а в канун праздничных дней сокращений не будет.

Следовательно, официальных выходных в Украине будет девять.

Выходные дни в мае 2022 года: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.

Но многие остались без работы из-за войны. Мы рассказали, что нужно, чтобы оформить статус безработного и получить материальную помощь.