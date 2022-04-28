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Вихідні у травні 2022 року: як ми відпочиватимемо під час війни

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 28 Квітня 2022, 15:38
вихідні в травні 2022 року
Фото: Unsplash

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