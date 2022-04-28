Вихідні у травні 2022 року: як ми відпочиватимемо під час війни

Українці звикли, що травень багатий на вихідні. 1 травня — День праці та 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Згідно з українським законодавством, якщо вихідний збігається зі святковим чи неробочим днем, він переноситься на наступний день після них. Тому вихідних могло бути й три поспіль.
Держава помічала в календарі ці святкові дні як вихідні, навіть якщо офіційних святкувань не було.
Проте з війною порядок впровадження та перенесення вихідних дещо змінився.
Тепер в законі України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану зазначено, що у святкові дні вихідних немає.
Вихідні не переносяться, якщо свято випало на вихідний чи неробочий день.
Вихідні не переносяться, якщо свято випало на вихідний чи неробочий день.
Тому в травні 2022 року понеділок 2 травня, який мав би бути вихідним за свято 1 травня, та понеділок 9 травня лишаються робочими днями на період воєнного стану в Україні.
2 травня та 9 травня — робочі дні. Їх треба оплачувати у звичайному порядку.
2 травня та 9 травня — робочі дні. Їх треба оплачувати у звичайному порядку.
Відтак офіційних вихідних в Україні буде дев’ять, а напередодні святкових днів скорочень не буде.
Вихідні дні у травні 2022: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня.
Та багато хто залишився без роботи через війну. Ми розповіли, що треба, щоб оформити статус безробітного та отримати матеріальну допомогу.