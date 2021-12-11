Женщины должны были сидеть в отдельном кабинете — Ирина Горовая о сексизме в работе продюсера

Женщине всегда было сложно построить карьеру в этом мире. Все думают, что они слишком легкомысленны и наивны для бизнеса.

Но со временем всё больше и больше женщин неоднократно доказывали обратное.

О своём опыте построения звездной империи и борьбе с сексизмом на этом пути Ирина Горовая рассказала в интервью Маше Ефросининой.

— В процессе построения карьеры я находилась за большой широкой спиной Потапа, попробуй там что-то скажи в плане Иры.

Но я помню, когда мы только начинали, ездили в соседние страны, вот там женщины должны были сидеть отдельно. Меня так сильно это возмущало!

Или же, допустим, зайти в какой-то кабинет практически было невозможно, тогда заходил Потап.

Также Ирина рассказала, что так как большинство продюсеров — мужчины, она всегда была в меньшинстве и ей приходилось учиться общаться с неуважительными мужчинами.

— Когда я вела переговоры по телефону, мне могли сказать “малая”, и я говорила — “не малая” и дальше какой-то текст.

На заре своей юности я имела счастье или несчастье общаться с такими парнями, которые научили меня, как правильно держаться в мужской аудитории.

Поэтому, когда кто-то пытался меня поставить на место, он получал жесткий ответ. Поэтому в какие-то моменты я зарекомендовала себя достаточно жестко.

Успешный продюсер говорила, что по-другому она не смогла бы себя зарекомендовать. Ведь когда ей по-хамски говорили что-то по телефону, она могла за себя постоять, и таким образом за ней закрепилась репутация железной леди.

— У меня в принципе стрелец и змея (гороскоп и восточный гороскоп — ред.) характер не очень девичий.

Когда ты борешься за свое место под солнцем, тебе нужно ужесточиться.

— Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это моя история, которая меня абсолютно устраивает.

Работа занимает почти все наше свободное время. Итак, если ты устал и планируешь отдых, предлагаем провести его на Арубе. Там очень много розовых фламинго, которые точно поднимут тебе настроение.