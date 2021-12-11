Жінки мали сидіти в окремому кабінеті — Ірина Горова про сексизм у роботі продюсера

Жінці завжди важко було побудувати кар’єру в цьому світі. Всі думають, що вони занадто легковажні та наївні для бізнесу.

Але з часом дедалі більше жінок неодноразово доводили протилежне.

Про свій досвід побудови зіркової імперії та про сексизм на цьому шляху Ірина Горова розповіла в інтерв’ю Маші Єфросініній.

— У процесі побудови кар’єри я була за великою широкою спиною Потапа, спробуй там щось скажи щодо Іри.

Але я пам’ятаю, коли ми тільки починали та їздили в сусідні країни, ось там жінки повинні були сидіти окремо. Я так сильно обурювалася!

— Або ж, припустімо, зайти до якогось кабінету було практично неможливо, тоді заходив Потап.

Також Ірина розповіла, що оскільки більшість продюсерів — чоловіки, вона завжди була в меншості. Тож їй доводилося вчитися спілкуватися з чоловіками, які поводилися не досить поважно.

— Коли я вела переговори телефоном і мені казали “мала”, я могла відповісти — “не мала” і далі якийсь текст.

На зорі своєї юності я мала щастя чи нещастя спілкуватися з такими хлопцями, які навчили мене, як правильно поводитися в чоловічій аудиторії.

Тому коли хтось намагався мене поставити на місце, він отримував жорстку відповідь. Тому в якісь моменти я зарекомендувала себе досить жорстко.

Успішна продюсерка переконана: інакше вона не змогла б зарекомендувати себе. Адже коли їй хамовито говорили щось телефоном, вона могла за себе постояти, і в результаті за Іриною закріпилася репутація залізної леді.

— У мене в принципі стрілець і змія (гороскоп та східний гороскоп — ред.), характер не дуже дівочий.

Коли ти борешся за своє місце під сонцем, тобі треба ставати жорстокішим.

— Я не кажу, що це погано чи добре. Це моя історія, яка мене абсолютно влаштовує.

Робота займає майже весь наш вільний час. Тож, якщо ти втомився і плануєш відпочинок, пропонуємо провести його на Арубі. Там дуже багато рожевих фламінго, які точно піднімуть тобі настрій.