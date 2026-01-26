Для тебя

Грелка на живот или ноутбук на колени: чем опасен синдром “поджаренной кожи”

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 января 2026, 18:00 3 мин.
Почему появляется сетка на теле
Фото Pexels

