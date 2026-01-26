Грелка на живот или ноутбук на колени: чем опасен синдром “поджаренной кожи”

Привычка согреваться подручными средствами в холода или работать с компьютером на коленях может обернуться неожиданной проблемой для здоровья. Речь идет об erythema ab igne, или так называемом синдроме поджаренной кожи.

О том, почему привычные источники тепла становятся опасными и как вовремя заметить изменения, рассказала врач-дерматолог Наталья Женжеруха в комментарии для УП. Жизнь.

Почему появляется сетка на теле

Тепловая эритема — это специфическая реакция кожи на длительное, но не критическое воздействие тепла или инфракрасного излучения. В отличие от ожога, это состояние развивается постепенно.

Главными виновниками обычно становятся:

Ноутбуки, стоящие прямо на голых ногах;

Грелки (водяные и электрические), которые кладут на живот или спину;

Обогреватели и камины, если сидеть к ним слишком близко.

По словам специалиста, визуально это напоминает коричневый или красноватый сетчатый узор, проступающий сквозь кожу, будто проявляется сосудистая сетка. Чаще всего такие пятна появляются на бедрах, голенях или животе.

Опасно ли это

Хотя на начальных этапах синдром кажется лишь эстетическим дефектом, игнорировать его не стоит. По словам Натальи Женжерухи, длительное тепловое воздействие может привести к серьезным осложнениям:

Атрофия кожи: ткани становятся тонкими и натянутыми, что является необратимым процессом;

Инфекции: через поврежденный защитный барьер в кожу могут попасть бактерии (особенно при расчесывании);

Риск онкологии: хроническое поджаривание одного и того же участка в отдельных случаях может спровоцировать развитие карциномы кожи.

Как лечить и предотвратить

Главное правило — немедленно устранить источник тепла. Если воздействие прекратить вовремя, кожа может восстановиться самостоятельно. Однако стоит быть готовыми к тому, что пигментация может сохраняться месяцами или даже годами.

Если на коже уже есть стойкие изменения, врач может назначить специальные средства, например, местные ретиноиды, но использовать их самостоятельно нельзя — они имеют серьезные побочные эффекты, — предостерегает дерматолог.

Советы для профилактики:

Не допускай прямого контакта горячих предметов с голым телом — используйте прослойку из ткани (хотя и это не дает 100% гарантии);

Следи за влажностью воздуха в помещении, так как обогреватели сильно пересушивают кожу;

Регулярно используй увлажняющие кремы (эмоленты) для укрепления защитного барьера.

Врачи подчеркивают: если ты заметив на теле странный узор после использования грелки или работы за ноутбуком — обрати к специалисту, чтобы не пропустить начало необратимых изменений.

