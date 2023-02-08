Актуальный вопрос: ЛГБТ+ пары и возможность регистрируемых партнерств в Украине

Во время войны новое украинское общество обнажило свои проблемы, о которых раньше говорить никто не хотел. И если политические и экономические вопросы сейчас активно решаются, то с социальными все немного сложнее. Но мы готовы к этому важному разговору: на фронте воюют и отдают свою жизнь ЛГБТ+ пары.

Проблемой для таких пар является отсутствие законных прав на наследство, выкуп имущества в случае недееспособности, показания друг против друга в суде и даже посещение раненого(-ой) в реанимации.

Общественные организации Точка опоры ЮА и Военные ЛГБТ начали кампанию в поддержку введения в Украине регистрируемых партнерств. Они ставят цель обратить внимание общества на проблемы, с которыми сталкиваются неженатые и/или ЛГБТ+ пары в Украине во время войны.

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Что такое регистрируемые партнерства ЛГБТ+ пар

Известно, что в 28 странах мира регистрируемые партнерства разрешены и считаются нормой. Об этом также говорят и в ОО Точка опоры на своем сайте Рівні права.

Исполнительный директор ОО Точка опоры Татьяна Касьян отмечает: ребята из ЛГБТ+ сообщества служат на фронте еще с 2015–2016 годов.

— И с 24 февраля прошлого года они снова взяли в руки оружие и пошли защищать нас с вами и нашу землю. Иногда ценой жизни. Но что изменилось для них за эти семь – восемь лет? Ничего. Так же как и тогда, когда погибает военный или военная, его или ее партнер перед лицом украинского закона — никто для них.

Я слышу аргументы, что гражданские партнерства сейчас не ко времени. В ответ я спрашиваю: а когда будет вовремя? Когда актуально иметь равные права, просто такие же обычные права, как у всех? Когда война закончится?

Так вот, к сожалению, к тому моменту, когда она закончится, некоторые из этих людей просто не доживут, а будут убиты армией врага.

Женщина убеждает: то, что у людей будет возможность вступить в официальный зарегистрированный союз с любимыми, никак не отразится на другом населении Украины.

Ведь иметь возможность вступить в зарегистрированные партнерства — это норма страны, человеческое отношение и человеческие ценности, против которых воюет наш враг.

Но мы должны бороться за эти ценности и эти права, — говорит Татьяна Касьян.

Именно с этой целью ОО Точка опоры ЮА вместе с партнерами разработали социально-информационный ролик, наглядно показывающий проблемы, с которыми сталкиваются военные ЛГБТ+.

К созданию социального ролика также подключилась и креативная команда Starlight Media.

Историй таких людей — тысячи. И новому украинскому обществу важно говорить и требовать равных прав абсолютно для всех граждан Украины. Например, как это сделал Богдан Глоба: о своей истории и роли войны в его жизни мы писали ранее.

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