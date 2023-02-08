Питання на часі: ЛГБТ+ пари та можливість реєстрованих партнерств в Україні

Під час війни нове українське суспільство оголило свої проблеми, про які раніше говорити ніхто не хотів. І якщо політичні та економічні питання зараз активно вирішують, то з соціальними — все трохи складніше. Та ми готові до цієї важливої розмови: на фронті нині воюють та віддають своє життя ЛГБТ+ пари.

Проблемою для таких пар є відсутність законних прав на спадок, викуп майна у разі недієздатності, свідчення одне проти одного у суді та навіть відвідування пораненого(-ої) у реанімації.

Громадські організації Точка опори ЮА та Військові ЛГБТ розпочали кампанію на підтримку запровадження в Україні реєстрованих партнерств. На меті стоїть звернути увагу на проблеми, з якими стикаються неодружені чи/та ЛГБТ+ пари в Україні під час війни.

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Що таке реєстровані партнерства ЛГБТ+ пар

Відомо, що у 28 країнах світу реєстровані партнерства є дозволені та вважаються нормою. Про це також говорять й у ГО Точка опори на своєму сайті Рівні права.

Виконавча директорка ГО Точка опори Тетяна Касьян наголошує: хлопці й дівчата з ЛГБТ+ спільноти служать на фронті ще з 2015–2016 років.

— І з 24 лютого минулого року вони знову взяли у свої руки зброю і пішли захищати нас з вами та нашу землю. Інколи ціною життя. Але що змінилось для них за ці сім – вісім років? Нічого. Так само як і тоді, коли гине військовий чи військова, його партнер чи її партнерка перед обличчям українського закону ніхто для них.

Я чую аргументи, що цивільні партнерства зараз не на часі. У відповідь я питаю: а коли це буде вчасно? Коли на часі мати рівні права, просто такі ж звичайні права, як у всіх? Коли війна скінчиться?

Так от, на жаль, до того моменту, коли вона скінчиться, дехто з цих людей просто не доживе, а буде вбитий армією ворога.

Жінка переконує: те, що у людей буде можливість вступити в офіційний зареєстрований союз із коханими, ніяк не вплине на інше населення України.

Адже могти вступити у зареєстровані партнерства — це норма країни, людське ставлення та людські цінності, проти яких воює наш ворог.

Але ми маємо боротися за ці цінності та ці права, — каже Тетяна Касьян.

Саме з такою метою ГО Точка опори ЮА разом із партнерами розробили соціально-інформаційний ролик, який наочно показує проблеми, з якими стикаються військові ЛГБТ+.

До створення соціального ролика також доєдналася й креативна команда Starlight Media.

Історій таких людей — тисячі. І новому українському суспільству важливо говорити та вимагати рівних прав для всіх громадян України абсолютно відкрито. Наприклад, як це зробив Богдан Глоба: про свою історію та роль війни у його житті ми писали раніше.

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