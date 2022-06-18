Батько вважав найбільшою загрозою росіян, депутатів і “нас”— історія Богдана Глоби про ставлення до ЛГБТ+ та трагедії війни

Війна перевернула світогляд кожного українця: навіть ненависне раніше зараз сприймається по-іншому. Герой нашої розповіді — приклад того, як починаєш цінувати певні речі, коли тобі чи твоїм рідним загрожує смертельна небезпека.

Повномасштабна агресія Росії проти України застала 34-річного Богдана Глобу в США, а його батьків за тисячі кілометрів від нього — в Україні. Богдан залишив рідну країну багато років тому через несприйняття батьками його орієнтації — він відкритий гей. На час початку бойових дій матір хлопця була у Бучі.

Це не лікується, заспокойтесь!..

Історія камінг-ауту тоді ще десятикласника Богдана розпочалася не так, як він це міг уявляти. У 2003-му його мати — Олена Глоба, випадково побачила вірші свого сина, в яких він зізнався у почуттях іншому хлопцеві. Зараз також дивляться

Ти що, голубий? — спитала вона без підбору нейтральної лексики. Богдан підтвердив мамині слова. Як наслідок — хлопця хотіли помістити у психіатричну лікарню, але там батькам відповіли, що таких не приймають. Лікарі запевнили батьків хлопця, що орієнтація не лікується. — Лікарі казали батькам заспокоїтися. Але зробити це було складно — скандали у сім’ї не вщухали. Хлопець згадує: в тому, що син — гей, батько звинувачував матір Богдана, свою дружину. Це ти його в театр водила, а я казав, що треба на футбол! Саме через батька Богдан вирішив піти з дому. Адже той постійно ображав дружину і сина, доходило навіть до фізичної розправи. Тож одного дня хлопець не витримав і просто втік з дому крізь вікно їхнього приватного будинку… А згодом — переїхав у село до дідуся та бабусі.

Через рік батьки хлопця розлучилися. Батьки Богдана працювали вчителями. Його тато викладав право та історію у школі, а мама була викладачкою в університеті. Напевно, тому що мама була більш схильною до наукової рефлексії, вона набагато швидше зрозуміла сина та прийняла його таким, як він є. Тим часом батько Богдана вважав, що його син хворий і потребує лікування. Мати хлопця зізнається, що всією душею прийняла сина лише через вісім років. З часом вона заснувала організацію TERGO, що з латини перекладається як Тил: там допомагають прийняти своїх дітей іншим батькам. Але позиція батька залишилася незмінною. Тато казав, що головна загроза для України — це депутати, росіяни та геї, — говорить Богдан. А потім прийшла війна Коли 24 лютого РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, в США був вечір. Богдан запам’ятав його на все життя: він дивився прямий ефір CNN і не стримував сліз. — У мене була істерика, я ще ніколи так не переживав за маму, — згадує чоловік. Мати Богдана перебралася з Полтави до Бучі у 2015 році. Виїжджати вона не збиралася навіть коли почалися активні бойові дії. — Моя мама вірила в українську армію, казала, що ЗСУ зараз поженуть росіян. Але я переймався: як швидко це відбудеться? Вона активістка, я хвилювався за її життя, адже “погнати” могли саме її. Вони намагалися тримати зв’язок щодня. Коли мама більше не могла заряджати телефон, розмови стали дуже короткими — дві хвилини на день. Олена категорично відмовлялася виїжджати з Бучі та навіть не хотіла запасати їжу та воду. Вона запевняла, що я нагнітаю. Мама відмовлялася думати про план втечі, тож Богдан шукав вихід самостійно, на відстані тисячі кілометрів. Він знайшов волонтера, який зміг занести Олені їжу. Щодо евакуації Богдан знав — з самої Бучі її не буде, а ті, хто мали машини, уже давно виїхали. — Я пропонував їй іти пішки. Тоді у мами вже почалася істерика — у неї не було сил ні на що. Вона не плакала, проте сиділа в підвалі бездіяльно. Казала: я нічого не буду робити, я буду тут вмирати. Але всі розуміли, що це було божевіллям. Тоді Богдан придумав інший план. Ідея полягала в тому, щоб Олена вибиралася зі свого двору на вулиці Вокзальній на власному велосипеді. Пізніше світ почне впізнавати Вокзальну за фото: завалена вщент російською військовою технікою вулиця. Вона не хотіла, але я вмовляв її кілька днів. Одного ранку вона прокинулась і каже — я їду. Їй додало рішучості те, що того ж ранку росіяни поцілили у будинок поряд із її.. Олена сіла на велосипед і поїхала повз російську техніку. Вона самотужки дісталася до річки Ірпінь та перейшла її. Згодом якийсь чоловік на авто підібрав її на дорозі.

Після пережитого Богдан жартує: сюжет про втечу його мами міг би запозичити якийсь сценарист фільму. Але, повертаючись думками до тих хвилин, коли Олена їхала велосипедом повз танки, він зізнається — дуже нервував. Знав, що росіяни часто розстрілювали місцевих.

Я розумів, що може не пощастити. Але разом із тим розумів, що якщо їй вдасться проскочити, то вона зможе врятуватися.

З Києва Олену до Ужгорода відвіз друг Богдана. Місцеві волонтери доправили її до Словаччини, а потім — у Париж. Уже там Богдан разом зі своїм чоловіком зустріли жінку. З Парижу всі троє вилетіли до Нью-Йорка. Батько Про батька у той час Богдан не думав. Хлопець знав, що він воює в армії — ще від початку АТО на Луганщині. Потім мама Богдана попросила сина, аби той дізнався щось про нього. Олена деколи спілкувалася з колишнім чоловіком в силу того, що у них залишився спільний дім у Полтаві. До того ж, із Богданом зв’язалася подруга — донька друга тата, який допомагав йому зі спорядженням. — Вона прислала мені фото з лікарні. Батька поранили. Не сильно, але чує і бачить погано, — говорить Богдан. Дівчина розповіла, що Богданів батько шкодує про свою агресивну поведінку. Тепер він щодня бачить смерть і багато чого обдумав. Після цих слів Богдан вирішив подзвонити батькові. — Він розказав мені про мого 6-річного брата. Я не знав, про нього. Він навіть прислав його фото. Почав розповідати про війну, і сказав, що йому страшно, — розповідає син. — Не прямо, але він вибачився — визнав, йому все одно, яка в мене орієнтація, адже я його син і ми одна сім’я. Богдан зізнається, що такий розвиток подій став для нього самого несподіваним. За роки самостійного життя без підтримки рідних він навчився жити без батька. А випадковий камінг-аут у шкільні роки Богдан вважає експрес-дорослішанням. З одного боку, було багато драми, а з іншого — це показало мені, що я сам за себе, і повинен себе відстоювати. Відтак, сам хлопець не вважав за необхідне робити перший крок до примирення з батьком: нащо відновлювати спілкування з людиною, яка тебе не приймає і вважає хворим? — говорить чоловік. За словами Богдана, прецедентів, які відбивали бажання примиритися із батьком, було безліч. Один з них стався у 2010 році, коли заснована хлопцем ЛГБТ-організація переїжджала до Києва. Богдан попросив батька пошпаклювати новий офіс. Він погодився, і спочатку все навіть було без скандалів. Але коли ремонт завершився, батько не стримав емоцій. — Не розумію, хто вам борщі варить. Нащо вам це все? Нормальні ж мужики, — переказує син його слова. Інша ситуація відбулася, коли Богдан уже вдруге взяв шлюб у США. За словами самого Богдана, це було смішно. Мама Богдана розмовляла зі своїм колишнім чоловіком та між іншим сказала йому, що “Богдан женився”. Реакція тата була: О, це по-нормальному, я ж казав, що усе добре буде! Після чого мама сказала: А мені його чоловік дуже подобається. Тато вилаявся. Проте війна змінила батька, говорить Богдан. — Думаю, це відбувається через стрімку втрату друзів та однодумців — їх убивають. Та й його теж можуть вбити щохвилини. Тепер у нього загострюється бажання знайти рідних людей. Але в мене немає цього бажання: я не уявляю, як буду розповідати йому про мого чоловіка чи наше сімейне життя. Зараз батько та син деколи обмінюються листами, однак що буде далі з їхніми стосунками — невідомо.

Суспільство досі не готове

Історія про стосунки Богдана з батьком отримала продовження. Богдан описав їх у пості на своєму Facebook. З одного боку, це дозволило йому швидко знайти для тата військове спорядження: батькові потрібні були каска та бронежилет. Але на противагу цьому — чоловік зіткнувся із погрозами, а сам допис видалили з Facebook через скарги.

Дехто почав погрожувати саме батьку — через налагодження стосунків із сином-геєм. А в одному з Telegram-каналів ширилися заклики відшукати батька Богдана та здійснити “розправу” над ним.