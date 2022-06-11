Люди

Змушували танцювати, стріляючи під ноги! Історії мешканців Ягідного на Чернігівщині

Вікторія Мельник, практикантка сайту Єгор Ромахло 11 Червня 2022, 22:30

Більше відео
0:03:22
Фотограф створив випускний альбом на тлі зруйнованого Чернігова
Випускний альбом на тлі руїн Чернігова: фотограф здійснив мрію школярів
0:06:07
Американський лікар назбирав для України $100 млн допомоги
Кожна копійка для України: як лікар зі США назбирав $100 млн допомоги
0:03:58
Волонтери
Після загибелі брата, вирішив присвятити життя людям! Історія волонтерських поїздок до пекла
0:04:12
Парамедик Олександра, Аляска
Вони їздять туди, куди інші боїться ходити — як жінки-парамедики рятують життя українських бійців на передовій
Дивитись більше

Останні відео
0:02:19
Ягідне

Змушували танцювати, стріляючи під ноги! Історії мешканців Ягідного на Чернігівщині
0:02:30
Евакуація людей з Покровська - як курсують потяги Укрзалізниці
Дорога життя: як потяги УЗ евакуюють людей з Покровська під постійною небезпекою ворожих обстрілів
0:03:22
Фотограф створив випускний альбом на тлі зруйнованого Чернігова
Випускний альбом на тлі руїн Чернігова: фотограф здійснив мрію школярів
0:02:40
Ситуація у Степногірську 11.06.2022 - що відбувається на Запоріжжі
Без водопостачання та з перебоями електрики — на Запоріжжі люди живуть, мов на пороховій діжці
0:03:17
В Україні вишикуються черги до військкоматів - люди хочуть захищати країну
Поки в Росії палають військкомати, в Україні вишикуються черги! Люди охоче вступають до лав ЗСУ
0:03:49
Ситуація в Авдіївці 11.06.2022 - як живуть місцеві мешканці
Нерви просто не витримують — як живуть мешканці Авдіївки, яку невпинно обстрілюють росіяни
0:03:43
Епідемія холери в Маріуполі - що відбувається в місті 11.06.2022
Спалах холери в Маріуполі — окупанти закрили місто. Дивись, як росіяни збираються долати епідемію
0:03:53
Чи планують українці повертатися додому з Польщі
Українці облаштувались у Польщі за три місяці — чи планують повертатися додому?
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 червня
0:03:16
Одеса
Одеса — надійний тил Миколаєва: як волонтери рятують місто та допомагають ЗСУ
Більше відео
Евакуація людей з Покровська - як курсують потяги Укрзалізниці
Читати далі
Дорога життя: як потяги УЗ евакуюють людей з Покровська під постійною небезпекою ворожих обстрілів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь