Розповіді

Росія вкрала їхні домівки уже вдруге: історії жителів Ірпеня, які втікали від російських куль не вперше

Вікторія Мельник, практикантка сайту Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 09 Червня 2022, 10:30
Ірпінь руйнації
Фото: Facebook

Більше новин
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Збільшення почуття гніву, розгубленості та втоми. Як наш мозок реагує на недостачу води
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Ганна Грицуненко фото
Батьки давно не виходять на зв’язок. Історія студентки з Лисичанська, що двічі тікала від війни

Відео
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом

Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
0:04:11
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
0:02:46
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Ворожі кораблі чергують біля Одеси — як місто готується до розблокування портів
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 червня
0:03:58
Волонтери
Після загибелі брата, вирішив присвятити життя людям! Історія волонтерських поїздок до пекла
0:02:41
Перехоплені розови російських окупантів
Ладні укладати фіктивні шлюби, але втекти все одно не вдається. Перехоплені розмови окупантів
0:05:17
Зеленський про Донбас Арену
Ніби це було в іншому житті! Зеленський про річницю Євро-2012 і те, на що окупант перетворив Донецьк
0:03:19
Розмінування Чернігівщини сапери показали свою роботу
Вирва від детонації російської вибухівки 3–4 м! Сапери Чернігівщини показали свою роботу
Євросоюз
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
0:04:12
Парамедик Олександра, Аляска
Вони їздять туди, куди інші боїться ходити — як жінки-парамедики рятують життя українських бійців на передовій
Більше відео
Ганна Грицуненко фото
Читати далі
Батьки давно не виходять на зв’язок. Історія студентки з Лисичанська, що двічі тікала від війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь