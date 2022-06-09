Россия украла их дома во второй раз: истории жителей Ирпеня, которые не впервые бежали от обстрелов РФ

У них Россия цинично украла дом уже дважды. Героев нашего рассказа российские оккупанты пришли “освобождать” в 2014 году в их родной Луганск и Донецк, а уже в 2022 — в Ирпень. И снова от россиян людям пришлось бежать только с одними рюкзаками — на этот раз под ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Как это — во второй раз покидать свитое гнездышко и снова искать убежище от “русского мира” — читай дальше.

Мария

Они врывались во все магазины: магазин обуви, даже в магазин игрушек. Жаль, что у нас нет магазина белья — они же любят белье.

Мария Кривоберец родом из Донецка, живет в Ирпене три года. Рассказывает: в квартире полно подарков от российских захватчиков, ещё и разбиты все окна в ЖК от обстрелов.

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Часть выбитого окна затянули пленкой своими силами, а в другой секции у нас дыра на улицу.

Это уже второй раз благодаря россиянам Мария с семьей чуть не осталась без своего угла — в 2014 году ей с мужем и сыном пришлось уехать из родного Донецка. Там осталось все — жилье, престижная работа. Только сейчас стали на ноги — в уютном пригороде Киева купили квартиру. Но Россия добралась и сюда.

Мария признается: когда оккупационные войска зашли в Киевскую область, то думали переждать дома: вот-вот, и ВСУ отобьют город. О таких циничных обстрелах и зверствах россиян никто не мог подумать.

Эвакуироваться из города решились на вторую неделю оккупации.

Мы уже раз потеряли жилье, и когда 7 марта уходили отсюда, думали, что потеряли жилье уже во второй раз. Выбирались мы совсем без вещей: у мужа в руках был мопс, а у меня в рюкзаке документы.

Здесь, во дворе, рашисты разместили свои танки, ночевали и, конечно, грабили.

Максим

А вот Максим Осовский вспоминает, что российские военные даже украли из ломбарда велосипед, на котором красиво засветились прямо перед камерами ЖК.

Он тоже журналист, родом из Луганска. В 2014 году, когда город уже был оккупирован, вел стримы, чтобы показать, что происходит на самом деле. За это боевики взяли его в плен — три дня били в холодном подвале.

Вот такое у меня было первое знакомство с “русским миром”.

А 24 февраля, как раз в день рождения мамы, россияне снова пришли “спасать” Максима. Вся его семья живет в Киевской области: брат — в Гостомеле, родители — в Ворзеле. Они успели уехать до оккупации, а мужчина остался — не знал, куда ехать.

Две недели они с соседями сидели без связи, света и воды, а готовили на костре во дворе. Не знали, какие территории оккупированы и где стоят рашисты. Но решили спасаться — пешком добрались до разрушенного моста в Романовке, где проводили эвакуацию.

12 км мы шли пешком, через лес. Разное видели: даже расстрелянных людей.

От квартиры соседа Максима ничего не осталось. Мужчине же что-то прилетело в окно, осколки побили стену.

— В конце апреля мы подали заявку на компенсацию, но пока никаких звонков ещё не было. Хочется какой-то определенности, чтобы сказали, будет ли это долго или ставить за свой счет, а потом нам деньги вернут.

Сергей

А вот Сергей Шабров, тоже родом с Востока, в городе оставался вплоть до освобождения от оккупантов. Он знает, что такое русская армия — ещё при Союзе воевал в Нагорном Карабахе. Но что будут творить россияне в 2022 году здесь, и подумать никогда не мог.

Я “освободителем” уже был, так что знаю, что там делается. Я охранял жилье, чтобы россияне не ворвались и не украли ничего.

Мужчина говорит — знаком с тактикой ведения боя русской армии, но такой жестокости он ещё не видел. Уверяет, что такого раньше не было.

Сейчас в их дворе людно: играют дети, соседи чинят последствия прихода рашистов. Разбитые дома, говорят герои, мы отстроим, только бы Россия наконец убралась с наших территорий и оставила украинский народ в покое.

Украинские бойцы изо всех сил борются и выбивают российских военных с нашей территории. Однако не всё удается так легко, как нам этого хотелось бы. Одно из самых горячих мест — Северодонецк: почему украинские военные не имеют права отойти на более выгодные позиции, читай в нашем материале.