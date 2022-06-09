Рассказы

Россия украла их дома во второй раз: истории жителей Ирпеня, которые не впервые бежали от обстрелов РФ

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 09 июня 2022, 10:30
Ирпень розруха
Фото: Facebook

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