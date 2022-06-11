Люди

Вынуждали танцевать, стреляя под ноги! Истории жителей Ягодного в Черниговской области

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Егор Ромахло 11 июня 2022, 22:30

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Контракт с совестью или реальный аргумент: о мотивации компаний, до сих пор не покинувших рынок РФ
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Дорога жизни: как поезда УЗ эвакуируют людей из Покровска под постоянной опасностью вражеских обстрелов

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