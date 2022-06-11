Вынуждали танцевать, стреляя под ноги! Истории жителей Ягодного в Черниговской области

Поселок Ягодное Черниговской области стал одним из самых ярких примеров зверской ненависти российских военных к украинцам. Именно здесь в течение месяца более трехсот человек держали в школьном подвале. Истории, которые рассказывают те, кто пережил ад — действительно впечатляют.

Валентина Данилова

Возле школы, наверное, ради развлечения, мне автоматную очередь выпустили под ноги. Было очень страшно, я чуть не упала от ужаса.

Валентина — воспитательница детского сада в Ягодном. Почти всю оккупацию — 27 дней — она просидела в подвале местной школы. Но перед тем, как спуститься туда под дулами автоматов, рашисты пришли к ней домой и начали хозяйничать.

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— Зашел на кухню, открыл холодильник: сказал варить пельмени. Я растерялась, пришлось варить. Они вышли, а когда вернулись, то просто забрали пельмени. Потом зашло восемь человек и пошли мыться в мой душ.

Свои же позиции, говорит женщина, оккупанты обустроили прямо за их домом.

Когда они вошли, сразу поставили минометы за нашим домом. Прятались за ним, машины поставили в упор. И, как говорится, закрывались нами.

В настоящее время рабочее место женщины, как и большая часть Ягодного, разрушено взрывами. Разбит и детский сад, и школа.

Светлана Сорокопуд

Говорили — эвакуировать нас будут. Оказалось, в подвал школы эвакуировали.

Светлана вместе с мужем, дочерью, двумя сыновьями и внуком провела около недели в подвале школы. Рашисты согласились её выпустить из-за ухудшения состояния здоровья. В настоящее время квартира семьи разрушена прилетом снаряда. К счастью, семью приютили односельчане.

— Полностью крышу снесло, фронтон — плиты попадали в квартиру. И батареи посбивало у нас.

Но Ягодное, как и вся Черниговская область, постепенно приходит в себя. Очень помогают волонтеры — убирают и ремонтируют пострадавшее от взрывов жилье.

А что пережили жители Ирпеня, мы рассказывали раньше в нашем материале. Читай, как российские военные воровали велосипеды из ломбарда и как город приходит в себя сейчас.