“Там, де вас чекають”: новый проект Минцифры поможет украинцам эвакуироваться и найти жилье

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 мая 2022, 08:30
Житло для переселенців
Фото: Facebook

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