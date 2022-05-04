“Там, де вас чекають”: новый проект Минцифры поможет украинцам эвакуироваться и найти жилье

Одна из миллиона вещей, которая способна выбить из равновесия – неизвестность. И даже когда вокруг родного дома становится все громче и опаснее, страшно шагнуть в никуда. Как эвакуироваться и где найти жилье в незнакомом городе?

Министерство цифровой трансформации Украины, Укрзализныця и Офис Президента совместно создали проект под названием Там, где вас ждут (Там, де вас чекають), призван помочь украинцам эвакуироваться поездом и найти убежище.

Выбрать место назначения можно на интерактивной карте, на которой указаны свободные места в разных областях.

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На сайте с интерактивной картой можно:

просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения

найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно

По прибытии в такие города как Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Лозовая можно обратиться к сотрудникам УЗ, которые будут регистрировать переселенцев в единой системе и помогут определиться, куда двигаться дальше.

А затем на вокзалах во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске волонтеры и железнодорожники помогут зарегистрированным украинцам добраться к месту поселения.

Зарегистрироваться в системе можно будет даже в некоторых поездах УЗ. Поэтому не стесняйся спросить о такой опции у проводника.

Оставить заявку на эвакуацию с проживанием можно самостоятельно через контакт-центр УЗ по телефону 0 800 503 111.

Война превратила миллионы украинцев в вынужденных переселенцев. Но справку ВПЛ, позволяющую получать соцвыплаты, получили не все. Читай, как получить справку ВПЛ в Дії.