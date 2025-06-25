Все на правобережье: какие районы Киева обстреливают больше всего

Еженедельные обстрелы — новая реальность Киева. Texty.org проанализировали данные из открытых источников и узнали, какие районы столицы чаще всего поражают оружием. Четверка лидеров находится на правобережье Киева.

Самые разрушительные периоды в Киеве

Март 2022 года — рекордсмен по количеству разрушений. Линия фронта приблизилась к Киеву, город был под обстрелом ракетами, снарядами и РСЗО.

Еще один тяжелый месяц — май 2023 года. В течение месяца столицу атаковали Калибры, Кинжалы, Искандеры и другие образцы российского ВПК. Тогда россияне обстреляли Киев 18 раз, иногда по несколько обстрелов в сутки. Началось регулярное использование Шахедов.

Приблизительно с последнего квартала 2024 года обстрелы Киева стали регулярными. Прилеты происходят ежемесячно. Шахеды стали летали выше, поэтому их стало труднее сбивать.

Самые опасные районы Киева

Среди лидеров по обстрелам — Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы.

Удары ракетами приходятся на места с большим количеством промышленных предприятий: завод Артем и Киевский завод автоматики (Шевченковский район), заводы Антонов (Святошинский район), Меридиан и Большевик (Соломенский район).

В свое время враг целился по аэропорту Жуляны в Соломенском районе. Очевидно, россияне полагали, что там располагаются элементы украинских ВВС или ПВО. Доставалось и энергообъектам в разных районах города.

Июнь стал месяцем испытания новой тактики. Атаки Шахедов длятся всю ночь, к тому же они залетают в город волнами с разных сторон. Параллельно добавляют удары баллистикой или крылатыми ракетами.

Делается это для того, чтобы перегрузить ПВО дронами, а затем нанести ракетный удар. К сожалению, это имеет свои результаты. В нескольких домах удары ракетами уже унесли жизни людей.

Исследователи пришли к выводу, что удары направлены на террор, а не уничтожение стратегических объектов. Удары преследуют цель спровоцировать максимальное количество жертв. Это теракты, которые враг маскирует под неудачные удары по промышленным предприятиям.

Напомним, последний обстрел Киева унес жизни девяти человек.

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