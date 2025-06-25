Для тебя Война в Украине

Все на правобережье: какие районы Киева обстреливают больше всего

Ирина Танасийчук, журналист сайта 25 июня 2025, 11:00
Все на правобережье: какие районы Киева обстреливают больше всего
Фото ГСЧС/Facebook

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