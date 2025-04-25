Война в Украине

Три принципиальных пункта: на что Украина никогда не согласится в мирном соглашении — МИД

Ирина Танасийчук, журналист сайта 25 апреля 2025, 15:41
Три принципиальных пункта: на что Украина никогда не согласится в мирном соглашении — МИД
Фото Unsplash
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