Три принципиальных пункта: на что Украина никогда не согласится в мирном соглашении — МИД

Министерство иностранных дел подтвердило, что на переговорах в Лондоне украинская делегация заявила о трех принципиальных позициях для мирного урегулирования войны. Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 25 апреля. Рассказываем, о чем идет речь.

Три принципиальные позиции Украины для установления мира: позиция МИД

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина никогда не признает ни одну часть своей территории российской. Также государство никогда не согласится на ограничение Вооруженных сил Украины, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.

По мнению Украины, ни одна третья страна не имеет права накладывать вето на ее членство в НАТО или ЕС.

— Это три принципиальных позиции, которые придерживается Украина. И я могу вам сказать откровенно, что это звучало на этих и предыдущих переговорах, это не сюрприз, — добавил Тихий.

Относительно некоторых публикаций медиа представитель заявил, что МИД призывает учитывать официальную позицию руководства страны, а не обращать внимание на вбросы:

— Ими занимается, поверьте, кто попало. Извините, что говорю на простом языке. Большая часть этих “сливов” не соответствует действительности. Вбросы делают люди, которые, поверьте, не хотят ни мира, ни продвижения этого процесса, — пояснил спикер МИД и добавил, что комментируя такую ​​информацию, не хочет ее легитимизировать.

Он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня еще 45 дней назад, но Россия продолжила атаки.

— Это предложение и готовность Украины остается в силе. Россия может принять ее в любой момент, когда выберет мир, а не войну.

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