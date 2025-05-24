Вместо празднований взрывы: РФ ударила по Киеву в День столицы. В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки в столице вспыхнули несколько пожаров, а также пострадавшие среди мирного населения. Киев обстреляли ракетами и дронами: подробности В Соломенском районе огонь охватил квартиры на 4-5 этажах пятиэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали жителя, отравившегося продуктами горения. Его передали медикам. Обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы.В Оболонском районе возгорание возникло на балконах девятиэтажки — огонь охватил сразу четыре этажа. Спасатели вывели на свежий воздух трех человек, еще пятеро обратились за медицинской помощью с признаками острой стрессовой реакции. В Святошинском районе занялось одноэтажное нежилое здание, в котором хранились легковоспламеняющиеся материалы. Горело. Спасатели потушили огонь. В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, к ним в квартиру на пятом этаже залетел обломок. Также ранения получил один человек в Голосеевском районе. Читать по теме Россия ударила по порту Одессы — есть жертвы и тяжело ранены (ОБНОВЛЕНО) Российские ракеты ударили по порту Одессы: погиб работник, восемь раненых. Падение обломков и пострадавшие По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки сбитых воздушных целей также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах. В столице сообщают о 15 пострадавших Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков / 10 Фотографий Киевщина: известно о двух раненых В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадали еще два человека — 54-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они получили осколочные ранения бедер и были госпитализированы. ГСЧС продолжает ликвидацию последствий атак, продолжается уточнение информации о разрушениях и пострадавших А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter