Война в Украине

Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 24 мая 2025, 09:19
Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков
Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков
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Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков
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