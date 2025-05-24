Вместо празднований взрывы: РФ ударила по Киеву в День столицы.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву и области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки в столице вспыхнули несколько пожаров, а также пострадавшие среди мирного населения.

Киев обстреляли ракетами и дронами: подробности

В Соломенском районе огонь охватил квартиры на 4-5 этажах пятиэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали жителя, отравившегося продуктами горения. Его передали медикам. Обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек, от 35 до 63 лет. У них разные травмы.

В Оболонском районе возгорание возникло на балконах девятиэтажки — огонь охватил сразу четыре этажа. Спасатели вывели на свежий воздух трех человек, еще пятеро обратились за медицинской помощью с признаками острой стрессовой реакции.

В Святошинском районе занялось одноэтажное нежилое здание, в котором хранились легковоспламеняющиеся материалы. Горело. Спасатели потушили огонь.

В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, к ним в квартиру на пятом этаже залетел обломок.

Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

Падение обломков и пострадавшие

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки сбитых воздушных целей также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах.

В столице сообщают о 15 пострадавших

Ночной обстрел Киева: ранены из-за попадания обломков / 10 Фотографий

Киевщина: известно о двух раненых

В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадали еще два человека — 54-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они получили осколочные ранения бедер и были госпитализированы.

ГСЧС продолжает ликвидацию последствий атак, продолжается уточнение информации о разрушениях и пострадавших

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.