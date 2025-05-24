Замість святкувань — вибухи: ворог ударив по Києву у День столиці.

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву та області, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки в столиці спалахнули кілька пожеж, а також є постраждалі серед мирного населення.

Київ обстріляли ракетами та дронами: подробиці

У Солом’янському районі вогонь охопив квартири на 4-5 поверхах п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали мешканця, який отруївся продуктами горіння. Його передали медикам. За інформацією Національної поліції України у цьому районі постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми.

В Оболонському районі загоряння виникло на балконах дев’ятиповерхівки — вогонь охопив одразу чотири поверхи. Рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей, ще пʼятеро звернулися по медичну допомогу з ознаками гострої стресової реакції.

Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

У Святошинському районі зайнялася одноповерхова нежитлова будівля, в якій зберігалися легкозаймисті матеріали. Горіло. Рятувальники загасили вогонь. Про те повідомив мер столиці Віталій Клічко

Падіння уламків і постраждалі

Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків / 10 Фотографій

За словами мера Києва Віталія Кличка, уламки збитих повітряних цілей також впали у Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах.

Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків / 3 Фотографії

Київщина: відомо про двох поранених

У столиці повідомляють про

У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждали ще двоє людей — 54-річний чоловік і 50-річна жінка. Вони зазнали осколкових поранень стегон і були госпіталізовані.

ДСНС продовжує ліквідацію наслідків атак, триває уточнення інформації щодо руйнувань та постраждалих

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