Війна в Україні

Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 24 Травня 2025, 09:19
Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків
Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків
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Нічний обстріл Києва: є поранені через влучання уламків
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