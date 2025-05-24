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Росія вдарила по порту Одеси — є загиблі і тяжко поранені (ОНОВЛЕНО)

Марія Дзюба, редакторка сайту 24 Травня 2025, 10:15 1 хв.
Фото до: Ракетний удар по Одесі: загиблий та поранені в порту
Фото Суспільне

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