Росія вдарила по порту Одеси — є загиблі і тяжко поранені (ОНОВЛЕНО)

Одеса знову стала мішенню для російських ракет: портова інфраструктура міста зазнала удару двома балістичними ракетами.

На ранок 24 травня стало відомо про те, що кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася до трьох людей. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік.

Раніше повідомляли, що загинув працівник порту та ще один 71-річний одесит.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Читати на тему Розстріл військовополонених на Покровському напрямку: доля двох досі невідома Розповідаємо просто зараз у нашому матеріалі про розстріл українських військовополонених на Покровському напрямку.

Серед восьми постраждалих четверо перебувають у важкому стані, двоє отримали поранення середньої тяжкості, і ще двоє — незначні тілесні ушкодження.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, лікарі борються за їхні життя та здоров’я.

Влада Одеської області вкотре закликає мешканців та гостей регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття.

Небезпека залишається високою.

Раніше ми розповідали про МіГ-31: його характеристики та важливі деталі щодо цього винищувача.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!